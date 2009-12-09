

تورية بدوي الإدريسي

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 16:39

المحور: الادب والفن











الحب في وطني جسد له خوار

والوطن جسد لا روح فيه

الحزن في وطني متفش حد الإفراط

والصمت رقص الطيور الجريحة

نتساقط كل يوم

ملامحنا مجعدة

كصخرة كرانيت تأبى الاندثار



أما أنت

فأنت رجل التناقضات

كفراشة تغير زهورها

كلما جف الرحيق

لا الحرب ولا السلم يعنيك

ترقص على كل الجراح

لا وطن لك

غير موطئ قدمك.....وقلبي

لا شاطئ يجمعنا ولا مرفأ

حياتك فصل واحد لا لون له



ككل الأعراب في بلاد العرب

ثورة خريف أصبح ربيعا تأكل منه الغنم

كرقعة شطرنج سوادها يأكل البياض

الوطن عندك أصبح كش ملك

مهدد في الحرب وفي السَّلم

بلاد العجائب

بلاد العرب