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عمر خليل عمر يترجل حيا


محمود فنون
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 13:18
المحور: القضية الفلسطينية
    


عمر خليل عمر يترجل حيا
محمود فنون
10/2/2017م
لم يسقط القلم من يده حتى فارقه .
ذلك الشاب الوسيم جميل الطلعة مكتمل الشخصية ، والذي مازحني في اول لقاء معه في سجن بئر السبع عام 1970م.
قال أحدهم :عمر خليل عمر من بيت لاهيا جامعي وضابط في جيش التحرير الفلسطيني .
قال آخر: وشاعر .
وآخر : هو أيضا أستاذ .
وهو في الهيئة المسؤولة عن المعتقل .
لا زالت صورته وسحنته منذ تلك اللحظة مرتسمة في خيالي .
ثوري ويقرض الشعر وفدائي ، ألى يوجد تحت هذا الثلاثي كنز في خدمة الوطن .
لمح لي أحدهم وقد كنا في بدايات ثقافتنا وفهمنا الأيديولوجي : هو أيضا ملاك .
وقبل فترة وبعد كل هذا الإنقطاع المتعلق بظروفي أنا من اختفاء وابعاد وسجن ثم لازم كل هذا قهر القسمة والفصل بين الضفة والقطاع ، سررت بتواصلنا على الهاتف وعلى صفحة التواصل الإجتماعي .
إن الوفاء للنضال والتضحيات يقتضي منا بل ويلزمنا أن نذكر دوما الرفيق عمر خليل عمر وهو ذات الإسم الذي عرفته به من أول مرة .
وكذلك فإن كتاباته وأشعاره ستحفظه أيضا في قلوبنا وقلوب الوطنيين المخلصين .
فهو من مؤسسي حركة القوميين العرب ومن البادئين بتكوين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن رعيلها الأول ، ساهم في بنائها وبناء الخلايا الفدائية التي انطلقت في أرض الوطن والتي جسدت مقاومة الإحتلال ورفض وجوده على أرض فلسطين ، ولا زال تراثها يملأ السهل والوعر في قطاع غزة وكل الأرض المحتلة فله الخلود وحسن الذكرى.
تحية الوفاء له إلى أهله وذويه وإلى كل رفاقنا في كل مكان وإلى رفاقنا في قطاع غزة .
وعاشت ذكرى المناضلين





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محمود فنون

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