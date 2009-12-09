

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 10:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الأحاديث التى قنــّــنتْ الغزو

طلعت رضوان

مامغزى حديث ((الجنة تحت ظلال السيوف))؟

ولماذ كان تفضيل الغزوعلى الزراعة؟



الأحاديث النبوية لم تقتصرعلى الغزو، وإنما شملتْ فرض الإسلام بالقوة والتهديد بالقتال، وهوما ذكره البخارى عن كثيرين عن ابن عمربن الخطاب قال، إنّ النبى قال ((أمرتُ أنْ أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا رسول الله.. فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلاّبحق الإسلام)) (حديث رقم25) وهذا الحديث ورد فى أغلب كتب الأحاديث، وكرّره البخارى أكثرمن مرة، وقد لاحظتُ أنّ المُـعاصرين لنا، الذين ينقلونه يُـضيفون التعبيرالشائع (مُــتفق عليه) وهذا الحديث يبدأ بداية لاهوتية/ ربانية عندما استخدم كلمة (أمرتُ) وبالطبع فإنّ (النبى) لم يكن يتلقى (الأوامر) من البشر، وإنما من (الإله) الذى يأمره بقتال (الناس) وكلمة (الناس) هنا تعنى (التعميم) بحيث تشمل العرب وغيرالعرب.

وعن كثيرين عن أبى هريرة أنّ النبى قال ((انتدبَ الله لمن خرج فى سبيله لايُخرجه إلاّ إيمان بى وتصديق برسلى أنْ أرجعه بما نال من أجرأوغنيمة أوأدخله الجنة. ولولا أنْ أشق على أمتى ماقعدتُ خلف سرية. ولوددتُ أنى أقــْـتـلُ فى سبيل الله ثمّ أحيا، ثمّ أقــْـتـلُ ثم أحيا، ثمّ أقــْـتــلُ)) (حديث رقم36) فى هذا الحديث يتوقف العقل الحرأمام مايلى 1- تكراركلمة (أقــْــتـلُ) ثلاث مرات، بما يعنى الإصرارعلى (القتل) 2- أنّ من يفعل ذلك (أى الخروج فى سبيل الله) له (أجرأوغنيمة) أى القتل بمقابل مادى، أويكون له نصيب فى (الجنة) كما أنّ هذا الحديث أكــّـده وأكمله حديث آخرقال فيه ((من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهوفى سبيل الله عزّوجل)) (حديث رقم123)

وعن كثيرين أنّ النبى قال ((أعطيتُ خمسًا لم يُـعطــَـهنّ أحد قبلى: نــُـصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجـُـعلتْ لى الأرض مسجدًا وطهورًا، وأحلــّـتْ لى المغانم..إلخ)) (حديث رقم335) فكيف يكون التوفيق بين بداية الحديث عن (النصربالرعب) ونهايته عن أنه (بُـعث للناس عامة) فهل المعنى هوبث الرعب فى نفوس كل الناس؟

وهل الرغبة فى القتل والشغف به هوما جعل الرسول لأنْ يقول ((لولا أنْ أشق على أمتى ما تخلــّــفتُ عن سرية. ولكن لا أجد حمولة، ولا أجد ما أحمّـلهم عليه. ويشق علىّ أنْ يتخلــّـفوا عنى، ولوددتُ أنى قاتلتُ فى سبيل الله فقــُــتلتُ ثم أحييتُ ثمّ قــُــتلتُ ثم أحييتُ)) (حديث رقم 2972) فما سرهذا الشغف بالقتل والقتال؟ هل هى الصحراء الجافة التى حرمتها الطبيعة من المياه العذبة، وبالتالى نــُـدرة المحصولات الزراعية، ومن هنا جاء الاعتداء على القبائل (العربية) التى عرفتْ الزراعة مثل يثرب، وبعد السيطرة على القبائل العربية بدأ الاعتداء على الشعوب الأخرى، وهذا ما تأكد فى حديث ((بـُـعثتُ بجوامع الكلم، ونــُـصرتُ بالرعب، فبينما أنا نائم أتيتُ (ضمة على همزة الألف) بمفاتيح خزائن الأرض، فوُضعتْ فى يدى)) ثم قال أبوهريرة ((وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها)) (حديث رقم 2977) والكلمة الأخيرة فى كلام إبى هريرة معناها تجنونها أوتحصدونها.

وذكرالبخارى حديثــًا طويلا عن شخص اسمه (خبيب الأنصارى) كان من أسرى غزوة بدر، وتمّ بيعه بعد الغزوة واشتراه (بنوالحارث بن عامربن نوفل بن عبد مناف) وكان خبيب هوالذى قتل رب الأسرة (الحارث بن عامر) يوم بدر، فلبث عند الأسرة أسيرًا...ولما خرجوا من الحرم ليقتلوه، قال لهم خبيب ((ذرونى أركع ركعتيْن)) فتركوه، فركع ركعتيْن ثم قال: لولا أنْ تظنوا أنّ ما بى جزع لطولتها اللهم أحصهم عددًا ثمّ أنشد:

ولستُ أبالى حين أقتلُ مسلمًا على أى شق كان لله مصرعى

وذلك فى ذات الإله وإنْ يشأ يُـبارك على أوصال شلوٍمُمزّعِ

فقتله ابن الحارث (حديث رقم 3045)

وفى غزوة خيبرقال الرسول ((الله أكبر. خربتْ خيبر. إنــّـا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المُـنذرين)) (حديث رقم371) وقال الرسول لأتباعه: أنهاكم عن أربع وآمركم بأربع من بينها: ((أنْ تؤدوا لى خـُـمس ماغنمتم)) (حديث رقم523) وقال فى تشجيع الغزو((من أغبرتْ قدماه فى سبيل الله حرّمه الله على النار)) (حديث رقم907) وقال ((مـَـنْ جهـّـزغازيـًـا فى سبيل الله فقد غزا، ومن خـَـلـَـفَ غازيا فى سبيل الله فقد غزا)) (حديث رقم2843) ولأنّ الخيل أداة الركوب فى الغزوات قال ((الخيل فى نواصيها الخير)) (حديث رقم2849) وقال ((الخيل معقود فى نواصيها الخيرإلى يوم القيامة)) (حديث رقم2850) وقال ((البركة فى نواصى الخيل)) (حديث رقم2851) وقال ((أول جيش من أمتى يغزون البحرقد أوجبوا)) (حديث رقم2924) وقال ((لاتقوم الساعة حتى تــُـقاتلوا الترك صغارالأعين، حـُـمرالوجوه. ولاتقوم الساعة حتى تــُـقاتلوا قومًـا نعالهم الشعر)) (حديث رقم2928) ولأنّ (السيف) هوأداة القتل قال لأتباعه ((واعلموا أنّ الجنة تحت ظلال السيوف)) (الأحاديث أرقام2818، 2966، 3025)

وفى العصرالحديث تباهى حسن البنا وأتباعه بأحاديث الغزو، وردّدوها فى مطبوعاتهم مثل حديث ((مـَـنْ مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بغزومات على شعبة من النفاق)) (رواه مسلم) وحديث ((إذا تبايعتم بالنسيئة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلــّـط الله عليكم ذلا، لاينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم)) (رواه أحمد وصححه الحاكم) وجاء ذلك فى كتاب (الشيخ حسن البنا ومدرسة الإخوان المسلمين- تأليف د. رؤوف شلبى- دارالاتحاد العربى للطباعة- عام1978- ص476، 480)

وأود التأكيد على أننى قرأتُ كثيرًا لمن شكــّـكوا فى الأحاديث التى لاتــُـعجبهم وردّدوا تعبير((حديث ضعيف العنعنة)) أو((حديث غيرمُـتواتر)) كما لايهمنى اسم قائل الحديث، سواء أكان النبى أوأى شخص آخر، لأنّ العبرة بفحوى الحديث، الذى يدل على (العقلية العربية/ الإسلامية) بدليل الأحاديث المُـشجـّـعة للغزو، وفى نفس الوقت كارهة للزراعة، مثل حديث ((إذا تبايعتم بالنسيئة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع..إلخ)) المُـنوه عنه بعاليه.

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