أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - في تنقلات أحمد... عبر تراب الوطن...


اخر الافلام











المزيد.....

في تنقلات أحمد... عبر تراب الوطن...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 09:42
المحور: الادب والفن
    


كان أحمد...
كثير التنقل...
عبر تراب الوطن...
بين المحاكم...
دفاعا عن المعتقلين...
في مجال السياسة...
وفي مجال النقابة...
وفي مجال حقوق الإنسان...
وبين مقرات حزب الطليعة...
للإشراف...
على تركيز التنظيم...
في كل المدن...
وفي كل القرى...
نزولا عند الرغبات...
اليبديها المناضلون...
في كل فرع...
وفي كل إقليم...
لإيجاد الحلول...
لكل المشاكل...
وبين قاعات العروض...
لتحليل الوضع...
لإبداء الرأي...
في سياسة الحكم...
لفضح الانتهازيين...
الريعيين...
في النقابات...
في الجمعيات...
التصير انتهازيتهم...
وسيلة...
لتحقيق التبرجز...
******
وتنقلات أحمد...
بين المحاكم...
كانت تسعى...
إلى رفع الحصار...
عن توجهات اليسار...
حتى يصير كل اليساريين...
خارج كل السجون...
حتى يتمتع الشعب...
بكل الحقوق...
حتى يتحرر...
من الخوف...
على أبناء اليسار...
******
وتنقلات أحمد...
بين مقرات حزب الطليعة...
كانت تسعى...
إلى تحقيق التماسك...
بين أعضاء التنظيم...
إلى تحقيق الذوبان...
في بناء التنظيم...
إلى إعطاء المثال...
لكل مناضل...
بأن دوس مصالح الفرد...
يقابله...
سعي أحمد...
إلى التضحية...
من أجل التنظيم...
اليصير وسيلة...
للفعل في واقعنا...
من أجل التحرير...
من أجل ديمقراطية الشعب...
من أجل تحقيق العدالة...
******
وتنقلات أحمد...
بين قاعات العروض...
كانت تسعى...
إلى توعية الشعب...
بسياسة الحكم...
بواقع الكادحين...
بما يمارسه المستغلون...
بنهب الثروات...
بمعاناة الكادحين...
من النهب...
بحرمان العمال / الأجراء...
من كل الحقوق...
بتردي الخدمات...
اللا يتضرر منها...
إلا الشعب...
بفساد السياسة...
وفساد الإدارة...
حتى يصير الشعب...
مستوعبا...
لمشاكل واقعه...

المحمدية في 05 / 02 / 2017

محمد الحنفي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الحنفي

إجمالي القراءات: 9,454,057
المقالات المنشورة: 1,708
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- في دفاع أحمد... عن المعتقلين...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- وأحمد زعيم اليسار...
- كان في هذا الوطن: القائد أحمد...
- العمل النقابي، والعمل السياسي في المغرب: أية علاقة؟
- سلام عليك... يا قائدنا...
- القائد أحمد حين يخطب...
- كان أحمد... ولا زال الأثر...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- حركة 20 فبراير للنضال ضد الاستبداد، والفساد، وليست لتحقيق ال ...
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....11
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....10
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....9
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....8
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....7
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....6
- تحرير المرأة التنوير أية علاقة؟.....5

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- شباط يبدأ الحرب على معارضيه
- إنريكو ماسياس يقدم -رسالة سلام من أرض مصر-
- تفكيك 168 خلية إرهابية بالمغرب منذ هجمات 11 شتنبر 2001
- مكافحة الإرهاب بالمغرب.. استراتيجية سداسية الأبعاد
- جاك نيكلسون يعود إلى السينما مجددا
- فعاليات مهرجان فجر السينمائي الـ35 تختتم بالاعلان عن الفائزي ...
- بنشماش يستحضر الحصيلة الدبلوماسية خلال الجلسة الختامية لمجلس ...
- -يوميات حصار دوما-.. مأساة سميرة الخليل بلسان إسباني
- الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تشيد بتجربة المغرب في محارب ...
- معرض في الصين في ذكرى الثورة الروسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الحنفي - في تنقلات أحمد... عبر تراب الوطن...