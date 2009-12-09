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رذاذ


سماهر قسيس
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 03:04
المحور: الادب والفن
    


تَعَطَّرَ الرَذاذُ
من دمعٍ تَعوّدَ إتقان الصور
فكيف استطعْت ... تَأَمّلَ الرحيلِ
دون وسادةٍ تضع عليها غفوةَ الصباحِ؟
وكيف استطعْت ... تَأَمّلَ الرجفة
دون رمشٍ يُمطِرُه الحنينَ ؟
وكيف كان النهرِ
يغزوك في وابلٍ من الألمِ؟
أَلِأنَّك أقسمَت على الغيابِ دون موعدٍ ؟
أم لأَنَّ اليدَ تناولتَ قليلًا من الورق
ووَعَدتَ القصيدةَ بخريف الحبر
فجعلتني أنا الرذاذَ
وكنت أنت المطرُ؟





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سماهر قسيس

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