

سماهر قسيس

الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 03:04

المحور: الادب والفن









تَعَطَّرَ الرَذاذُ

من دمعٍ تَعوّدَ إتقان الصور

فكيف استطعْت ... تَأَمّلَ الرحيلِ

دون وسادةٍ تضع عليها غفوةَ الصباحِ؟

وكيف استطعْت ... تَأَمّلَ الرجفة

دون رمشٍ يُمطِرُه الحنينَ ؟

وكيف كان النهرِ

يغزوك في وابلٍ من الألمِ؟

أَلِأنَّك أقسمَت على الغيابِ دون موعدٍ ؟

أم لأَنَّ اليدَ تناولتَ قليلًا من الورق

ووَعَدتَ القصيدةَ بخريف الحبر

فجعلتني أنا الرذاذَ

وكنت أنت المطرُ؟