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نصّ شعري بعنوان : مخاض الحلم المؤجّل


محمد صالح عويّد
الحوار المتمدن-العدد: 5428 - 2017 / 2 / 10 - 00:11
المحور: الادب والفن
    


مخاض الحلّم المؤجّل :
.......

ما عدتُ ذاكَ الخِبلُ المضُنى
لاهثاً بلهفةٍ ، لمجهولِ اللقاءِ
كظاميءٍ صبٍّ
وقع في حُضنِ النبعِ ، فزمَّ شفتيهِ خشيةَ الغرقِ
وأنطفأ بروحهِ أيما إشتهاء
ما عدتُ شريدا يخبطُ عشواء عبر البلادِ
ماعاد ينفخُ رئتيَّ الهواء
أذبلُ أمام لفحِ الحرائقِ
وتباريحِ الحنين ولطمِ الشقاء
أريدُ للحلمِ أن يبقى جنيناً
برحمِ ذاكرةٍ خصبٍ ، متوثّبةٍ هوجاء
لا يلد ، فيُرمى لقيطاً قُبيلَ صلاة الفجرِ
لنتركهُ مذخوراً لأوانٍ
تولدُ ألآمنا ، وألاف الأشياء
أنا العربيُّ أرمِّمُ عظامي ، ليمشي على كُحلها أطفال وطنٍ
لا يتبعثرون بأمزجةِ الأنواء
الآن ركعتُ بمحرابِ بني عُذرة
حين يترمّدُ جمر الغضا في النفوسِ بلا إرتواء
ما كان وصلنا نحنُ سّذّج الرغبات كل ذاك السناء
الآن عرفتُ
نحن إن وصلنا لمخبأِ الأمنيةِ
نمتطي الحلمَ ونغتالُ فيهِ البهاء
نحن أبناء الحماقات الأولى
تفاحّة المعرفةِ
نقطِفها
لا تأكلها عقولنا ، بل نرميها للنار فيشتعل حولنا ويستعرُ البلاءُ
لاينبغي للألم أن ينطفيءَ
فتذوي بأرواحنا موهبةُ العطاء
أنا لا أريدُ وصول الأغبياء
بعضنا إن أمسك بتلابيبِ الحلمِ
قطع عن الكثير : الخبزَ والماءَ والهواء
*
دعوا الحلم حادي قافلةٍ يتيمةٍ
عبرنا بحر الخوفِ أمام نبيٍ
وتركناهُ وحيداً منبوذاً تائهاً في البيداء
لنحترقَ في بؤرةِ البركانِ
لنغرق في البئرِ سنينَ
لنمضي في التيّهِ أربعين جحوداً
نستمني السلوى
ونشلعُ من الجمر أبصالَ اليقينِ
نحن قتلنا النبي ، نتربّص ببقيّة الحلم النقيّ
فخّخناهُ بألفِ خيانةٍ
ورصدنا لغوايتهِ ألف قوّادٍ وبغيّ
نرقبُ أشلاءهُ تتناثر فوقنا
وفرحنا كحمقى بعبثنا الشقيّ
نحن إن وصلنا تخومَ الحلم :
لا ننصبُ لهُ فخاخا ناعمةً ، نستدرجُ بلطفٍ كمعاويةَ
بل نخلعُ عليه الأبوابَ ، كعليٍّ
والإبل إنّ أوردناها لغديرٍ
الهبنا ظهورها بالسياطِ فتنفرُ في المدى
عطشى
لا يردُّها للحوضِ ألف نبيّ
لا عاصمَ اليوم من الريح ، ونحنُ رمادٌ
لا خلاص من الغرقِ السخيّ
والنار تفور تحتنا
حولنا
ولا منجى بكوننا الحطب الشهي
دعوا الحلم يومِضُ فوق خدّ الذُرى
ليأخذ منه الحالمون بعضاً من قبسٍ بهي
5 شباط -2017





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محمد صالح عويّد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد صالح عويّد - نصّ شعري بعنوان : مخاض الحلم المؤجّل