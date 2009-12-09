

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 23:40

المحور: الادب والفن









171

في آخر الليل الذي يسكنني

وعلى ضفة الجراحات شفق بنفسجي آهل بالياسمين

يحمل حقائب من حلوى الأمنيات

وأفقا من الضمادات

شفق ممتلئ بدماء الأصيل

توهجت آفاقه بالبشرى وسحب بيضاء

تحمل ماء الحياة

172

هواك من الحبِّ أنفاسهُ

وبعضُ هوى المدّعين هواءُ

173

مؤلم أن تدفني

في الرمل وعيك ..

كي لا تري شمسا تشتعل من أجلك

174

ما أجمل الليل وأعذب الثواني

وساعداك حمائلي

وساعداي حزامك

175

دعكِ من غيرة النسوان .. فأنا عراقي

ما شددتُ بغير الوفاء نطاقي

هل تسمحين برفع الحصار عن قلمي

وفكّ وثاقي

176

راقية الحضور عذبة الملامح

تعالي من صهوة الغياب .. والرحيل

وترجلي

فالميدان قفرٌ

إلا منك يا سيدة الحقول

177

في حضرة حضورك ..

سأغلق كل الأبواب ..

والنوافذ

وسأتنفسك أنت

178

كفاك تنسكبين في أعماقي ..

فقد اندلق الشوق من مساماتي

كلمات تلتقطها الصفحات

179

فرشت مسائي منديلا

يكفي لاحتضان وردتين

قطفتهما يد القدر

ليمارسا النزف

180

يا أنقى النساء جيبا

يا من لا تملكين عيبا

يا من ملأت الكون طيبا

ليس غريبا

أو عجيبا

من كان لك حبيبا

أو منك قريبا

يكون شاعرا وأديبا