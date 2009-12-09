

نوميديا جرّوفي

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 23:40

المحور: الادب والفن









بحثتُ عنك أغنية بين جوانحي دمعة شوق وضحكة حبّ

بحثتُ عنك هوىً في عيوني ينام نمنمات حلوة ونبضات قلب

هويتك قبل ولادة السنين قبل ميلاد الهوى بملايين الحقب

وأغرقتُ راحتيك بدمعي بدمي بنيران الجوى وتمزّقات قلب

وآهات على عتبات روحك حيرى مزّقت سكون اللّيل وجرحت الهدب

قد أخذتُ عهدا من الرّوح والأعماق وشفاه قلب

أن لا أرحل عنك قبل ولادتي ولا بعد ميلادي ولا تحت التراب