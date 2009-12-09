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العراقيون ومنعهم دخول امريكا ( من زاويةٍ خاصة ) .!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 23:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


العراقيون ومنعهم دخول امريكا .!
رائد عمر العيدروسي
في حرب عام 1991 وبذريعة تحرير او استعادة الكويت , فالصواريخ والقاذفات الأمريكية " وسواها " دمّروا البنى التحتية والمصانع والمنشآت في بغداد والمحافظات الأخرى , بينما كان من الممكن أن تدور رحى الحرب داخل الأراضي الكويتية والمناطق التي تتواجد فيها القوات العراقية بالقرب من حدود الكويت . وفي حرب سنة 2003 قامت امريكا بغزو واحتلال العراق بذريعة وجود اسلحةِ دمارٍ شامل , ولم يعثروا عليها , وهم يعلمون بعدم وجودها ايضا .! , واذا كانت الحجّة الأخرى اسقاط النظام في العراق فأسقطوه , فلماذا لم ينسحبوا بعدها وقتلوا مئات الآلاف من العراقيين ونهبوا وسرقوا المليارات من نفط واموال العراق , وهذه امريكا تجاه العراقيين , وازاء ذلك فمن المفترض أن يمتنع العراقيون من السفر الى الاولايات المتحدة حتى لو كانت هنالك تسهيلات في ذلك , لا أن يمنعهم " ترامب " ثم يحدد شروطاً وقيوداً على ذلك , وإنّ واقع الحال فملايين عديدة من المواطنين العراقيين يأبون السفر الى الدولة التي حاربتهم , وما القلّة القليلة التي هاجرت الى امريكا فكانت اضطرارية لتأمين حياتهم من عصابات القتل والخطف , ومن التفجيرات المستمرة , وكانت نسبةٌ كبيرة من هذه القلّة من الأخوة المسيحيين التي تعرّضت كنائسهم للتفجير وتعرّض بعضهم للتهجير من مناطقهم وسكناهم .
أما الساسة المرتبطون بالأمريكان اصلاً ومسبقاً , وكذلك السياسيون والحزبيون الذين يجمعون ما بين المتطلبات الخاصة للعملية السياسية والدوائر الخاصة في واشنطن , فلا اتحدّث عنهم اصلاً وفصلاً .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - رائد عمر العيدروسي - العراقيون ومنعهم دخول امريكا ( من زاويةٍ خاصة ) .!