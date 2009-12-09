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لماده والطاقه بالكون


سعد كريم مهدي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 22:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


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عندما نذكر عباره ماده وطاقه الكون فهذا يعني اننا نذكر كل الكون بكل مكوناته من اقصاه الى اقصاه ونبدأ بالماده التي يتكون منها الكون ومن ثم الطاقه الكليه للكون
الماده بالكون
تتكون ماده الكون من كل ذرات العناصر والمركبات الموجوده داخل فضاء هذا الكون والتي تكون كل اجرامه السماويه وكل ذرة من هذه الذرات تعبر حجارة بناء لماده هذا الكون وتوجد داخل كل ذره من هذه الذرات 4 قوى تنتج منها الطاقه المستخرجه من هذه الماده وهذه القوى هي 1)قوه الجاذبيه 2) قوه النوويه الضعيفه 3) القوى الكهرومغناطيسيه 4) القوة النوويه القويه
لكن هذه ليست كل ماده الكون وانما هذه هي الماده التي يمكن ان نراها باعيننا ونلمسها بحواسنا الخمسه وهي تشكل فقط نسبه 22% من ماده الكون الكليه فهناك ماده نسبتها 87 % لانراها باعيننا ولاتلمسها حواسنا تدعى الماده المعتمه او المظلمه ولانعرف حتى مكوناتها لكن تم الاستدلال عنها من هذه الجاذبيه الضخمه التي جمعت المجرات والعناقيد بهذه الطريقه ولاتسمح للنجوم او المجرات والعناقيد بالتفتت , والطاقه التي تنتجها الماده العاديه والماده المعتمه تساوي فقط 30% من طاقه كل الكون
طاقه الكون
عرفنا مما سبق ان كل الطاقه التي يمكن ان تنتجها ماده الكون سواء الماده العاديه او الماده المعتمه تساوي فقط 30 % من طاقه الكون والسؤال الذي يطرح نفسه هو من اين تاتي طاقه اضافيه من غير القوى الاربعه الموجوده بالماده وللاجابه عن هذا السوال نقول ان 70% من طاقه الكون المتبقيه تاتي من الفضاء الخاوي وهي طاقه معتمه ايظا لاتستطيع حواسنا لمسها فالطاقه المعتمه لهذا الفضاء ليست صفريه وانما طاقه كبيره جدا يصل اسها الى اكثر من 120 رقم وقد استدل على هذه الطاقه عندما اكتشف علماء الفضاء ان الكون ليس ثابت وانما يتمدد بسرعه كبيره جدا وسبب هذا التمدد هو قوه الدفع التي تسلطها طاقه الفضاء هذه على ماده الكون وتجعلها بسرعه التمدد هذه





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سعد كريم مهدي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سعد كريم مهدي - لماده والطاقه بالكون