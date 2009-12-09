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نحن الكورد مازلنا نرفض الوحدة


آزاد آميدي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 22:33
المحور: القضية الكردية
    


نحن الكورد مازلنا نرفض الوحدة
* الوحدة قوّة وازدهار واستقرار ، والتّفرقة ضعف وحروب وانهيار . هذه حقيقة واضحة يعرفها العالم أجمع ، وأثبتت صحّتها التغيّرات التاريخية الهامة ، وآمنت بها شعوب العالم ، ونحن الكرد ما زلنا نرفضها ونعمل عكسها .
* الدول الكبرى المتّحدة كالصين ، والهند ، وأوروبا ، والولايات المتحدة وغيرها ، يتكّون كل منها من شعوب غير متجانسة ثقافيّا ، وتتكلّم لغات مختلفة ، وتتبع ديانات ، وفلسفات ، وعقائد مختلفة . ورغم ذلك كلّه ، فإن المواطنين في هذه الدول يعيشون ويعملون ويبنون وينتجون معا ، ويساهمون في إزدهار أوطانهم ، وفي خدمة الأنسانية جمعاء من خلال علومهم واختراعاتهم .
* القوّة هي التي قرّرت مصير العالم منذ فجر التاريخ ، وهي التي تقرّر مصيره الآن ، وستظل تفعل ذلك في المستقبل . الدول الكبرى القوية الآن تتحكّم في سياسة العالم المعاصر، وفي إقتصاده ، وحروبه ، وسلامه . إنها تقوى باستمرار لأنها دول مستقرة تستند الى القانون , والقانون فيها فوق الجميع ، وموحّدة ، ومتماسكة ، وقادرة على حماية أوطانها ومواطنيها بجيوشها الحديثة ، وصناعاتها الدائمة التطوّر ، ووعي إنسانها وولائه لها .
* الاتّحاد السوفيّتى السابق كان القوّة المرعبة لأمريكا وأوروبا ، وعندما إنفصلت عنه معظم الدول التي كانت متّحدة معه وتحوّلت إلى دول مستقلة ، وانضم معظمها إلى الاتحاد الأوروبي ، تفكك وإنهار وإنتهى كقوّة كبرى واختفى من الوجود ، ولم يبقى منه إلا روسيا الاتّحادية التي ما زالت تنتفع من صناعاته العسكرية وتقدّمه التقني والعلمي الذي حققه قبل انهياره .
* وعلى العكس من ذلك ، ألمانيا التي قسّمها المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولتين ، عرفتا بألمانيا الشرقيّة وألمانيا الغربيّة ، فقدت معظم تأثيرها الأوروبي والعالمي نتيجة لتقسيمها وهزيمتها في الحرب ، وبقيت ضعيفة حتى أسقط الشعب الألماني حائط برلين ، وأعاد توحيدها ، فأعادت مجدها ، وأصبحت من الدول التي يحسب حسابها في الاتحاد الأوروبي ، وفي الساحة الدولية في أقل من ربع قرن .
* وطننا الكوردي الممزّق المثقل بحروبه ونكساته وانفالاته وهزائمه وجراحه ، دليل قاطع على أن الشعوب الضعيفة المنقسمة المتنازعة لا تستطيع أن تتقدّم وتبني دولا قوية ، ولا يمكنها أن تحمي أراضيها ومواطنيها ، حتى وإن كانت غنيّة بألموارد الطبيعية مثل ...اقليم كوردستان – العراق.... لو كان الشعب الكوردي موحدا وقويا ، لما كان ممكنا لايران وتركيا والعرب مجتمعين أن يستعمروا ويستعبدوا الشعب الكردي لقرون عديدة ولايزالوا ، ولما تعرض لكل هذه الانقسامات والحروب والدمار والابادات والموآمرات .
النخب الكوردية بأحزابها وتنظيماتها السياسية الذين يحكمون شعوبهم بالحديد والنار هم الذين تآمروا مع أعداء الأمة على وطننا ، وعملوا معا ضد توحيده ، وأمعنوا في تفكيكة إلى اقاليم اربعة متنافرة متحاربة فيما بينهم لاضعافه ، وحافظوا على العشيرة والقبيلة والدين ، فعزّزوأ دور القبيلة والدين السياسي في `المجتمع ، وأثاروا الخلافات بين أبناء الشعب الواحد ، واستغلّوها للحفاظ على كروشهم عروشهم ، ولحماية مصالحهم العائلية والحزبية ، وللتحكّم بالمواطنين وقهرهم والسيطرة عليهم من خلال تطبيق سياسة (فرّق تسد )كما هو الحال في اقليم كوردستان العراق المقسوم الى اقليمين وحكومتين وقبيلتين.
* الطائفيّة , الدين
والقبليّة والحزبية لا يمكن أن يكون لهما وجود سياسي في مجتمع واع حرّ ديموقراطي متحضّر . إنّهما من بقايا الانظمة الكنسيّة والاقطاعية التي استعبدت المواطن ، والتي لفظتها وتخلّصت منها معظم شعوب العالم لأنها كانت مصدرا للجهل ، والتعصب ، والبغضاء ، والاحتراب بين الناس ، وعرّضت وجود المواطنين وأوطانهم للخطر .
* نحن الكرد لم نستفيد لا من التاريخ ولا من أخطائنا السابقة . إنشقاقاتنا منذ معركة جالديران سنة 1541م وحتى يومنا هذا أعاقت حركة تقدّمنا ، وكانت السبب في إيصالنا إلى ما نحن فيه من جهل وتخلّف ومحن . للأسف إننا لم نتعلّم من هذه التجارب والدروس المرّة ، ولم نفهم قيمة الوحدة وأهميّتها لنا جميعا . العالم كله يتّجه إلى الوحدة والتقارب والتعاون ، ونحن للأسف ... نتبدون ... ونلتف حول القبيلة ، والطائفة ، وندعم العنصريّة والانقسامات ... ونتدين ليزيدنا بؤسا وتخلفا .
* الدول التي تضيع وقتها في إثارة النعرات القبلية والحزبية والشخصية والطائفية ، وفي إذلال شعوبها وحرمانهم من حقوقهم ، وتجهيلهم ، وإشغالهم بقضايا تافهة لا يقبلها العقل والمنطق في عصر العلم والثقافة والحرية هذا ، لا يمكنها أن ترتقي وتزدهر ، ولن تجني هي وشعوبها إلا المزيد من البلاء والتعاسة والشقاء .





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آزاد آميدي

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