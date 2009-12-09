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أقسى مَنْ حَكَم


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:23
المحور: الادب والفن
    


عَرَبَةُ الغَجَرِيِّ
تَتَقَفَّى أَثَرَ
ما لا سَبِيلَ
إلى بُلُوغِه
تَجْتَرُّ أَرْضاً
بَعدَ أَرْضٍ
تَدَّعِي الأَكْلَ
حتّى لا تُؤذي الغَجَرِيَّ
في تَوَهُّمِهْ
أَمَّا قِيثَارَتُهُ
فَكُلَّمَا صَمَتَتْ
نَكَأَ جِرَاحَهَا بِأَنَامِلِهْ
فَبَكَتْ لِكَيْ يَقْوَى
على سَفَرِهْ
وَ وَفَاءُ كَلْبِهِ
أَدْمَنَ ذُلَّ سَيِّدِهْ
إِدْمَانَ سَيِّدِهِ
قَسْوَة سَيِّدِهْ
إلّا فؤادَهُ
سَلَبَهُ سِيَادَتَهْ
وَ فَاقَهُ فِي تَسَلُّطِهْ.





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وليد الأسطل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - أقسى مَنْ حَكَم