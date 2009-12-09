

محمد الزهراوي أبو نوفل

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:20

المحور: الادب والفن









الشاعر الزهراوي والقناع المتداخل ..

بقلم غازي أبوطبيح الموسوي

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* الشاعر الاكثر عمقا و الاوفر حظا في البقاء في ذاكرة الزمن هو الذي لايكتفي بالوصف الخارجي ابدا..فنحن كمتلقين نرى الاوصاف ذاتها ولكنه ,في حال كونه وصافا, من يعبر عنها بلغة جمالية تحاول في حال ارتفاع ذائقته وخصب مخيلته ان تخلق عرضا اكثر بهاء من الاصل الواقعي..

ونحن في مثل هذه الحال لاشك سنشعر بكثير من الإمتاع والمؤانسة او ما يقابلهما من الآثار الباعثة على الحزن والالم..انما حدود كل ذلك تقف عند حدود: الاحاسيس..المشاعر..العواطف..

لكننا الآن ومع الاستاذ محمد الزهراوي قد عبرنا هذا الإطار السطحي الخارجي الى مخاضات أكثر عمقا واعقد فكرا ..

ذلك لان له رأيا في كل ماحوله ,يحاول ان يطرحه من خلال بطل حدثه الشعري الخالد..

لكن المفاجئ هنا بل الصادم ايجابا هو أن بطل شاعرنا الكبير الذي قدم له واخر كان في واقع الحال مجرد براق للقراءة والتحليل والسرى, في جانب , او قناع يجمع مابين التاريخ والفكر معا بحيث يستوطن شاعر هذا النص جسد العلوي كما تستوطن الروح البدن..

هنا وفي مثل هكذا احوال تبرز قدرة المبدع على توظيف القناع المناسب لحالته الشعرية الراهنه..

فلقد تمكن الاستاذ محمد الزهراوي أبو نوفل أن يوحي لنا بأن من يتحدث عنه هو الاستاد هادي العلوي بينما واقع الحال يقول أن هيولى هذا القناع هو الزهراوي نفسه, بطريقة حلولية تحكي من جهة ما صوفية العلوي ومن جهة اخري كونية الزهراوي من اجل خلق نموذج يشبه الى حد كبير هذا النوع من الإستعارات البلاغية البالغة الضخامة والفخامة معا..

ان يستعير الشاعر كينونة كاملة تاريخا وماهية, رؤية وموقفا , تعبيرا عن ارادته الأممية النزعة , وال(جيشتالتية) التكوين..

الزهراوي هنا يتبنى اولا ويقترح ثانيا ويحاكم التاريخ بثلاثيته الزمكانية علي طريقة العلوي الكبير , ولكنه مصر على ان تكون له اسلوبيته البالغة الخصوصية في هذه المحاكمه..

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نص الشاعر:

.................

صاحِبي ..



إلى

هادي العلَوي



يُسرِّح الأنجمَ

هو الذي أرى .

لوْ تدرون مَن

الغريب الذي

في تُخومِ

السّديم على بُراقٍ.

كم خَوَّض في

شجنٍ وتاه في لُججٍ؟

كلنا نحكي له عن

سرائرنا بِسِريّةٍ..

كلنا في انتظارهِ

بالأعلام والظلالِ.

رُبما هو ينهض من

كبَواتِه الآن أو

يصوغُ السيوفَ .

يقطع البحرَ أو يتدثّرُ

بالرّذاذ ويخبُّ في

التضاريس على حجرٍ.

قد يَمرُق الآن في

ألَقٍ ليُفاجئني.

يترجْرجُ في

زَبدِ الكأسِ ..

لم أعد أسأل عن

أخباره الرّعيانَ.

صاحبي قادمٌ في

ريح رَخِيّةٍ ..

يسْتطيلُ ظلُّه على

طرَف الجرحِ.

أراه كما

في المكتوب.

آتٍ ..

يُؤسِّسُ مَشاعَةً

هو الغيْث فيها

والشموسُ ..

مِن الظلامِ

من غبار الحقولِ أو

قرار البحرِ..

يبْدو شاخصا في

بَهاءِ البياض.

كلنا من ذِكْر هذا

الحبيبِ في سُكرٍ .

يَشِفُّ

الغائبُ المنتظر



هادي العلوي، (1933 – 27 سبتمبر 1998، مفكر مشاعي صوفي عراقي كوني اهتم بالتراث العربي وقرأه قراءة نقدية. كان مهتما بالحضارة الصينية أيضا.

توفي عام 1998 في دمشق التي دفن فيها.

كان كاتبا غزيرا ألف الكثير من الكتب التي تدور حول الشيوعية والتراث والحضارة العربية والصينية وغيرها الكثير من المؤلفات القيمة. عاش متنقلا بين الصين ولندن وبيروت ودمشق. شخصيات قلقة في الإسلام موسوعة معرفية في مجالات سياسية وإجتماعية من تاريخ التعذيب في الإسلام الإغتيال السياسي في الإسلام ديوان الهجاء المرئي واللامرئي في الأدب والسياسة فصول عن المرأة المعجم العربي الجديد المقدمة شخصيات غير قلقة في الإسلام كتاب التاو خلاصات في السياسة والفكر السياسي في الإسلام فصول من تاريخ الإسلام السياسي المعجم العربي المعاصر: قاموس الإنسان والمجتمع



محمد الزهراوي

أبو نوفل