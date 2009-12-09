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يا بصرة السيباب


محمد العدناني
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:19
المحور: الادب والفن
    


يابصرة السياب هجرتك مرغمٌ لا بطلُ
الغربة بأرض الوطن عيشٌ مظلمُ
كفت أكثر البلدان لم أجد لك مثلٌ
بوصفك عقمت الكلمات وجف القلمُ
شوقي وحناني أليك ورفقني ليوم الأجلُ
بساعات ليالي الغربة للعودة أحلمُ
بحضنك أيام الشباب كانت حياة أجملُ
ذرة تربك لقلبي الجريح مرهمُ
بجنب شط العرب الجلسات ومائك العسل
وتهب نسمات الربيع ويرفرف العلمُ
بالقرية كوخي الصغير وبالبستان خضروات وبصلُ
ورطب البرحي عسلٌ لذيذ الطعمُ
دواءٌ وشفاءٌ لجروح الغربة ويبعث الأملُ
بكل هلال أنتظر العودة وأندمُ
احن للقوري واستكانة شاي خادرٌ ومهيلُ
وصبورةٌ مشويةٌ وخبز تنور مسمسمُ
ولبن الصفراء وبيض دجاجة غذاءٌ أجملُ
أنسى تعب الغربة ويزول الألمُ
كانت ايام الملوكية راحة وسعادة وعملُ
والأن يحكم البلاد ذيول الامريكان الأعاجمُ
جاءوا فوق دبابات الأمريكان يجروا ذيولُ
يسعون نهب خيرات البلاد والشعب مرغمُ
بإسم الدين كتلٌ وعصائب كفر وأنصار الجملُ
سرقوا اموال الأرامل واليتامى والأصمُ
بإسم التحالفات تسعى قادة الزور بقاءٌ اطولُ
يطرحوا تسوية لتقاسم المناصب والدرهمُ
ساحة التحرير برلمان الشعب ينصب القائد الأملُ
وسحق الساسة السراق الجبناء ودحر الظلمُ
لازال هدف العامل والفلاح نشر العدل ُ
بوطن حرق وشعبق سعيد والعيش انظمُ
يا بصرتي عمال موانيكي والمعلم والفلاح والنخلُ
ضد صولة الفئران تزهم قائدها المتعجمُ
ثمانية سنوات لعب بخيرات البلاد وصار بطلُ
بطل سرقة أموال الشعب وصار المتخمُ
يابصرتي صبرا جميلا سيكون شعبك الأفضلُ
وبشط العرب تمخر السفنُ يرفع العلمُ
وتعود حياة أبناءك خيرٌ وسعادةٌ وأملُ
أملٌ لتحقيق السلام ودخل النفط مسقمُ
مقسمٌ بين أبناء الشعب بالعدل الأجملُ
ويحكم البلاد قائد وطني منظمُ
وختامآ إتركي عتابي هجرتك وبالعودة احلمُ
و تحت ترابك يكون جسمي قبره مرسمُ





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محمد العدناني

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