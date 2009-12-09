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دونَ قُبْلَةٍ واحدة .. فوق وجهي


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:18
المحور: الادب والفن
    


دونَ قُبْلَةٍ واحدة .. فوق وجهي


عندما مات ستالين
أخذناهُ و دفَنّاهُ
تحت الجِلْدِ
فوقَ المسامة .
نحنُ ندفُنُ هناك
الذين نخافُ منهم
كثيرا .
عندما ماتَ جيفارا
لم يذرِف الكثير من الرفاق
دمعةً واحدة .
الأدغالُ وحدها
كانت تبكي .
عندما مات عبد الكريم قاسم
بدأتْ الكثيرُ من الوجوه
تظهرُ على سطح القمر.
نحنُ ندفنُ من نُحِبّ
هناك .
عندما ماتت زَها حديد
ماتَ كُلُّ الحديدِ
الذي ملأتْ بهِ
ميادين العالَم .
الحديدُ لا يعيش .
الطينُ وحدهُ
يفعلُ ذلك .
عندما ماتَتْ .. هيَ
كنتُ أريدُ كطفلٍ
أنْ أرى وجهَها .
كنتُ خائفاً أنْ اموت
دونَ قُبْلَةٍ واحدة
فوق وجهي .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - دونَ قُبْلَةٍ واحدة .. فوق وجهي