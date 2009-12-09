

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:18

المحور: الادب والفن









دونَ قُبْلَةٍ واحدة .. فوق وجهي





عندما مات ستالين

أخذناهُ و دفَنّاهُ

تحت الجِلْدِ

فوقَ المسامة .

نحنُ ندفُنُ هناك

الذين نخافُ منهم

كثيرا .

عندما ماتَ جيفارا

لم يذرِف الكثير من الرفاق

دمعةً واحدة .

الأدغالُ وحدها

كانت تبكي .

عندما مات عبد الكريم قاسم

بدأتْ الكثيرُ من الوجوه

تظهرُ على سطح القمر.

نحنُ ندفنُ من نُحِبّ

هناك .

عندما ماتت زَها حديد

ماتَ كُلُّ الحديدِ

الذي ملأتْ بهِ

ميادين العالَم .

الحديدُ لا يعيش .

الطينُ وحدهُ

يفعلُ ذلك .

عندما ماتَتْ .. هيَ

كنتُ أريدُ كطفلٍ

أنْ أرى وجهَها .

كنتُ خائفاً أنْ اموت

دونَ قُبْلَةٍ واحدة

فوق وجهي .