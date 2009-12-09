

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:17

المحور: الادب والفن









النهد مقصله الأعناق ؟

كم مملكة رومنها ؟

كم أثكل ؟

كم رمل ؟

خرافة حمالة الكاعب

السرة التي مترعة بخمر السرمد

يعلم إدمانه يحمله الوزر

نهدك تفاح

نهدك إبليس

نهدك مهدي

نهدك قبة مقبرتي

نهدك لي وحدي

نهدك الكل عليه يدور

كرة الارض من قال كروية ؟

النهد إهليليجي الهالة

قطب شماله ؛جنوبه

قطب جنوبه؛ شماله

إتباعه

كواكب سيارة

النار والحجار

يكتمان السر لا يجوسهما الفناء طوال العمر

ليس كالنهر

كاتما جميلا للأسرار كل هنيهة ينفق

أخلافه مصيرهم

مصيره

تحت فئ نهدك أنام

أحلم :

حلمة ، حليب

الماخور الليلي

أغمض شمعته

ترقص عارية

أفاق شبح الفارس

صلى الفجر جماعة خلف الحجاج

مشارف الصمت غباشه

انطلق بكتمان:

يرسم وردة بيضاء

مدية إستلها صرخة مشكاة

سوداء يحملها ممشوق الكتمان:

-انغرزت حرف شغاف النوم

أنسي النجوم والقمر

أسلافي الأنهارتيممت بصعيد رفاتي

أبقها تحت النهد تتنفسني

ضعي الحلمة بثغري

على الدنيا السلام

سأنام لا تناغيني

اللعق يكفيني

ينوب كذنب الندب

وشم رغيف وجنتك

المجد للشفة

المجد للنهد

المجد للرغيف

4