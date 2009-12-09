

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:13

المحور: المجتمع المدني









فى يناير 2017 يمر 500 عاما على الغزو العثمانى لمصر، ونظرا لأن هذا الحادث كان له تأثير كبير على مسيرة المجتمع االمصرى يختلف المؤرخين والعلماء حوله، ولأهمية هذا الحدث وتقييم أثاره من وجهات نظر متعددة، تنوى "جماعة تحوتى للدراسات المصرية" بالتعاون مع "اتليه الإسكندرية" و "مركز ابراهيم طلعت للدراسات والتنمية" "والجمعية التاريخية" اقامة نشاط مشترك (ملتقى فكرى) تحت عنوان (أثار الغزو العثمانى على مسيرة التقدم الحضارى فى مصر) وقد تقرر ان يكون يوم الخميس 2 / 3 / 2017 بمقر أتلية الإسكندرية . تطرح فيه أفكار حول محاور تدور حول • منظور تاريخى . • منظور ثقافى . • منظور اقتصادى . • منظور اجتماعى . يتحدث فى هذا الملتقى : الدكتور / عماد بدر أبوغازى، والمؤرخ / عبد العزيز جمال والكتور / محمد مدحت مصطفى، والدكتور / جمال شقرة أو الدكتور / عاصم الدسوقى عن الجمعية التاريخية . . وعقب انتهاء المتحدثين يتم طرح الأسئلة والمداخلات من السادة الحضور ثم الرد عليها من السادة المتحدثين .



