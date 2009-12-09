أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فتحى سيد فرج - 500عاما على الغزو العثمانى لمصر


اخر الافلام











المزيد.....

500عاما على الغزو العثمانى لمصر


فتحى سيد فرج
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:13
المحور: المجتمع المدني
    


فى يناير 2017 يمر 500 عاما على الغزو العثمانى لمصر، ونظرا لأن هذا الحادث كان له تأثير كبير على مسيرة المجتمع االمصرى يختلف المؤرخين والعلماء حوله، ولأهمية هذا الحدث وتقييم أثاره من وجهات نظر متعددة، تنوى "جماعة تحوتى للدراسات المصرية" بالتعاون مع "اتليه الإسكندرية" و "مركز ابراهيم طلعت للدراسات والتنمية" "والجمعية التاريخية" اقامة نشاط مشترك (ملتقى فكرى) تحت عنوان (أثار الغزو العثمانى على مسيرة التقدم الحضارى فى مصر) وقد تقرر ان يكون يوم الخميس 2 / 3 / 2017 بمقر أتلية الإسكندرية . تطرح فيه أفكار حول محاور تدور حول • منظور تاريخى . • منظور ثقافى . • منظور اقتصادى . • منظور اجتماعى . يتحدث فى هذا الملتقى : الدكتور / عماد بدر أبوغازى، والمؤرخ / عبد العزيز جمال والكتور / محمد مدحت مصطفى، والدكتور / جمال شقرة أو الدكتور / عاصم الدسوقى عن الجمعية التاريخية . . وعقب انتهاء المتحدثين يتم طرح الأسئلة والمداخلات من السادة الحضور ثم الرد عليها من السادة المتحدثين .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فتحى سيد فرج

إجمالي القراءات: 1,129,695
المقالات المنشورة: 165
- مستقبل العقل
- عرض كتابان عن النمو الاقتصادى
- التقاليد العثمانية فى دولة الخلافة
- اسرانا حتى لا ننسى
- أسلوب عقيم يساهم فى تفاقم ظاهرة الأرهاب باسم الدين
- الوجه الآخر للخلافة الإسلامية 5 من 5
- الوجه الآخر للخلافة الإسلامية 4 من 5
- الوجه الآخر للخلافة الإسلامية 3 من 5
- الوجه الآخر للخلافة الإسلامية 2 من 5
- الوجه الآخر للخلافة الإسلامية 1 من 5
- تعليم المقهورين
- العدالة الإنتقالية .. الحقيقة وحدها يمكنها شفاء كل الآلام 2 ...
- العدالة الإنتقالية .. الحقيقة وحدها يمكنها شفاء كل الآلام
- التقارب التالي .. نظرة متفائلة للنمو الاقتصادى
- حتى لا ننسى : موقف الاخوان من القوى الوطنية
- دور الموارد فى التنمية مقارنة بين البلدان العربية وبلدان جنو ...
- دور الموارد فى التنمية مقارنة بين البلدان العربية وبلدان جنو ...
- دور الموارد فى التنمية مقارنة بين البلدان العربية وبلدان جنو ...
- دور الموارد فى التنمية - مقارنة بين البلدان العربية وبلدان ج ...
- الرؤية

المزيد.....


وكالة أنباء حقوق الإنسان
- محكمة كينية تبطل قرارالحكومة إغلاق مخيم -داداب- أكبر تجمع لل ...
- إدانات دولية لقانون المستوطنات الإسرائيلي والأمم المتحدة تعت ...
- اتفاقية بين المغرب واليونيسيف لحماية الأطفال ضحايا الانتهاكا ...
- الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان بالأمم ...
- المنظمة المصرية تستنكر قرار غلق مركز الندبم
- نتنياهو يسعى لكسب صوت أفريقيا بالأمم المتحدة
- تحرير محضر «هروب من تدابير احترازية» لزيزو عبده بعد اعتقاله ...
- إدانة طاقم التلفزيون السويدي بتهمة تهريب البشر
- ألمانيا.. اعتقال جزائري ونيجري يشتبه في تخطيطهما لهجمات
- Fleeing west Mosul by boat to the shelter of a UNHCR camp

المزيد.....
كتب ودراسات
- العمل الخيري: بين تسعير حياة الإنسان ومحاولة إنقاذه / ماثيو سنو
- يعني إيه كلمة وطن ؟ / محمد دوير
- الضمير الانساني يستيقظ متأخراً متعاطفاً مع مذبحة اطفال هيبان ... / ايليا أرومي كوكو
- منظمات المجتمع المدني في البحرين / فاضل الحليبي
- دور المفردة والسياق في بناء المشهد الجنسي / سلام عبود
- مدخل الى الاتصال و الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- نظريات الاتصال التنظيمي / بن النية عبدالاله
- المجتمع المدني والتنمية في مصر / محمود محمد رياض عبدالعال
- عسكرة المجتمع و أثرها على السلوك المجتمعي و الأمن القومي الس ... / عمر يحي احمد
- التعاون فى ظل قواعد السوق الرأسمالى المهيمنة / سامح سعيد عبود

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - فتحى سيد فرج - 500عاما على الغزو العثمانى لمصر