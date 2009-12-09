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مطار كربلاء الدولي ...نجاح باهر نحو العالمية


حيدرعاشور
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:10
المحور: الصحافة والاعلام
    


مطار كربلاء الدولي ...نجاح باهر نحو العالمية
حيدر عاشور
تحقق المسير نحو العالمية، في اول خطوة من نوعها حيت اشرعت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بوضع حجر الاساس لمشروعها الكبير (مطار كربلاء الدولي)، واثبت على ارض الواقع عملها المستقبلي بجدية منقطعة النظير..وهي ترسم لكربلاء ان تكون مدينة دولية تضاهي بإستراتيجيتها دول العالم... نجزم ان هذا العمل هو من توفيقات الامام الحسين (عليه السلام) وخيراته التي فاقت في عطائها للأرض والناس على حد سواء.
والمراقب لهذا الحدث المميز يلاحظ عن كثب ذلك النجاح الباهر والرائع للرجال العتبة الحسينية المقدسة الذين توالت نجاحاتهم على جميع الاصعدة من اجل خدمة زائري الامام الحسين (عليه السلام)، ومن اجل ان تبقى كربلاء الحسين هي نقطة الجذب التي تحتل العالم في تاريخها الانساني والحضاري.. بهذا الانجاز فتح رجال العتبة المقدسة الخلصاء طرق البناء والعمل الحقيقي لهذه المدينة المظلومة والمقهورة منذ اول قطرة دم اريقت عليها..وأبحروا بحزم وجد بمركب سفينة الحسين التي تحمل على متنها قوة دولته القادمة التي تعز الانسان وتحفظ له دينه وكرامته وشرفه... فيد تبني للمستقبل ويد تقاتل ببسالة الشجعان من ابناء(الحشد الشعبي) متراصين كالبنيان المرصوص لصد هجمات خوارج العصر اعداء العالم المسلم.
نبارك الجهود الكبيرة التي وضعت كل طاقاتها العملية والعلمية في خدمة مدينة كربلاء المقدسة والارتقاء بها بمصاف العالمية ..ونطالب الغيارى من المهتمين بكربلاء وأهالها وزائريها ان يقدموا كل الدعم لهذا المشروع المستقبلي..ونقول للذين يتوجسون الخوف من مدينة الحسين " ان تكون مستورا هذا المهم اما ان تحقد على من يملك عطاء أكثر منك فهذا نوع من انواع الغباء.





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حيدرعاشور

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الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - حيدرعاشور - مطار كربلاء الدولي ...نجاح باهر نحو العالمية