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لماذا تسكن الجن والعفاريت بلادنا فقط ؟


مصطفى راشد
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 21:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


أعيش فى دولة استراليا، وبسبب عملى كسفير للسلام ورئيس للإتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام التابع للأمم المتحدة ، سافرت لأكثر من 45 دولة ، مما أتاح لى الإطلاع على العديد من ثقافات وعادات الكثير من الشعوب-- وقد لفت نظرى عدم وجود الجن والعفاريت التى تسكن بلادنا العربية فى هذه البلاد مثل استراليا وأوربا وأمريكا واليابان والصين وروسيا-- ورغم تقدمهم المذهل، فهم لا يتحدثون عن الجن والعفاريت أو الحسد ، ولا يوجد لديهم شيخ تقى أو قسيس مؤمن لإخراج الجن من جسد الإنسان ، مما جعلنى أتساءل :- لماذا لا يسكن الجن جسد شعوب هذه البلاد كما يفعل مع شعوبنا ؟ ( فهل هى مؤامرة دولية جنيّة ؟)-- ايضا لا يوجد لدى هذه الشعوب مانتميز به من إعلانات رد الحبيب، ورد الغائب ، ورد المطلقة ،ومعرفة الطالع والنازل ، أو قراءة الفنجان ، وقراءة الودع، وقراءة الكف ، وعمل الأعمال والأحجبة، والعالم الروحانى ، الذى يحل لك كل المشاكل رغم فشله فى حل مشاكله الشخصية – فهذه البلاد رغم تقدمها المذهل فهى لا تعرف ماتوصلنا إليه فى بلادنا من علوم بدنجانية تحامورية --- مما جعلنى أشفق على هذه البلاد المتقدمة -- التى تعيش جنة الله فى الأرض، ويتمتع المواطنون فيها بالحرية والعدالة، والتكافل الإجتماعى ، وكرامة الإنسان ، وحتى الحيوان فى هذه البلاد صاحب حقوق وقوانين تحميه من بنى الإنسان --- ومع كل ذلك مازالوا متأخرين عن معرفة العلوم التى تنفرد بها بلادنا العربية ، من علوم الجن والعفاريت والحسد ، وإعلانات المنجمين ، والعالم الروحانى ، وقراءة الطالع ، وقراءة الأبراج – والغريب أنه رغم امتلاكنا لهذه العلوم الخطيرة ، علوم الحصاوى التى نتميز بها بين شعوب العالم ، فقد سبقتنا البلاد الأخرى علمياً وتكنولوجيا وسلوكياً لأكثر من مئة عام---- فياترى أين الخطأ والتخلف والتغييب ؟؟؟ ----- من فضلك اتصل بنا فوراً لو توصلت للإجابة الصحيحة لتحصل على رحلة عمرة قبل أن يسقط على رأسك سقف غرفتك اليتيمة !!!!!
الشيخ د - مصطفى راشد عالم أزهرى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الإسلام من
أجل السلام ورفض العنف ت موبايل وفيبر وواتساب وايمو وماسينجر
0061452227517 == rashed_orbit@yahoo.com





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مصطفى راشد

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - مصطفى راشد - لماذا تسكن الجن والعفاريت بلادنا فقط ؟