

هاتف بشبوش

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 16:07

المحور: الادب والفن









نســـــاء(10) ...ثـــورة ُّ عارمـــة



في السماوةِ

أيامَ حبّها الأطهرِ من أشرفِ عمائمهم

جاءني حارسُ البوّابةِ

يخبرني عمّا ألمّ بسيارتي اليابانيةِ

ذات الدفع الأحادي

وكيفَ فعلتها مليكة ُ القلبِ

وحطّمتْ إطاراتها الأربعِ بالسكين

في لحظةِ عنفوان .

وحين سألتها...

الأيكفيكِ إطاراً واحداً ، كي توقفي غضبكْ

فأباحتْ عن هواها العنيف :

ألعنُ أبا بشبوش ...

لماذا تشيحُ بوجهكَ عني ، لحظة َ إشتهائي

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أياساقيةَ الأوصالِ ...حتى فناءِ الروح

أنتِ ..أنتِ حقاً ...ثورةُّ عارمة



هــاتف بشبـــوش/عراق/ دنمارك