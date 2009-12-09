التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال التاغوتي - القُطْبُ والمُرِيدُ
|
|
القُطْبُ والمُرِيدُ
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
إلى عِراقِيَّةٍ
- حَنْظَلَةُ
- المَوْؤُودَةُ تُغْتَصَبُ مِنْ جديد
- مَمْلَكَةُ النَّارِ
- تَقَاسِيم
- ذاكَ العُصْفُورُ
- طَواحِينُ الهُرَاء
- الفَقِيدة
- مَسَافَاتُ الجَسَدِ
- حَوْضُ الأَنْبَجِ والكبْرِيتِ
- المُهَرّبُ، جذر الفساد
- Nostradamus
- تُونِس البغي والبغاء
- أبو العَتاهية، سَجِينُ الانكسَارِ
- أَوْقِدْ لأَعْدَائِكَ الشُّمُوعَ
- بَلَدِي
- احْتِضَار
- الحَلِيف قبل الرّغِيف
- الحرامان الشريفان: الجلاد والفساد (قراءة في -اتفاق قرطاج- و- ...
- مُرَابِطٌ
المزيد.....
- حصيلة حرف تيفيناغ بعد 14 سنة من اعتماده
- شباط في الشراط: “شجاعة” حميد تخونه !
- معهد العلاقات الدولية والدفاع: نمو إفريقيا مرتبط بتطور المغر ...
- طيف -داليدا- يعود سينمائيا بعد عقود من رحيلها
- الأمم المتحدة تحذر من خطورة تنظيم الانفصالي أبو الوليد الصحر ...
- ضبط استيراد الكتاب الديني بالجزائر.. تنظيم أم تضييق؟
- حلم ليلة منتصف الصيف مزيج مابين الباليه والرقص الحديث -
- شوارزنيغر يلعب دور المنتقم الروسي في فيلم -العواقب-
- الحرب والتربنتين: حفيد يُدخل جدّه التاريخ من باب التأريخ - ...
- صدر مؤخرًا للشاعر العراقي فاضل السلطاني ديوان “لا أحد يعود” ...
المزيد.....
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كمال التاغوتي - القُطْبُ والمُرِيدُ