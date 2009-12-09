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القُطْبُ والمُرِيدُ


كمال التاغوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 16:07
المحور: الادب والفن
    


وَحْدَهُ يَرْقُبُ نُــورَ الفَجْرِ

وَهْــوَ يُــنَــافِحُ جُــدْرَانَ اللَّيْلِ

وَيُــرَبِّيهِ عَـــلَى المَشْيِ

عَـــارِيًــا وَسْطَ هَشِيمِ المَرَايَا

مِثْـــلَ عَــذْرَاءِ الجَــلِيلِ،

وَحْــدَهُ يَــنْفُخُ فِي مِلْحِ البَــحْرِ

أُغْنِيَــةَ الفُقَـــرَاءِ

دَافِئَــةً كَرَغِيفٍ أدْمَــاهُ الحُلْمُ؛


قَــالَ لِلْمِلْحِ:

لِتَــكُنْ حَبْلاً بِهِ نَعْتَصِمُ

أوْ بِسَـــاطًــا يَسْكُنُهُ الغَيْمُ

سَــاعَــةَ يَسْتَيْقِظُ كَالغُصْنِ

بِجَبِينٍ مَــحْمُــومٍ وَهْوَ يَحْتَلِمُ،

فَــاسْتَــوَى المِلْحُ رِبَاطًا مِنْ قُطْنِ

عَــرَفَـــتْــهُ أجْرَاسُ السَّــنَــابِلِ

وَجَفَـــتْــهُ أَوْتَــادُ القَبَـــائِلِ،


مَــوْلاَي !

هَــذَا رَأْسٌ وَثَــنِــيٌّ

جَنْــدَلُوهُ عِنْــدَ ضِــفَــافِ الأَشْــوَاقِ

إلَى رَائِحَــةِ الرُّوحِ

فِي ثَــنِيَّــاتِ المَــحَــارِ،

هَذَا رَأْسُ امْرَأةٍ

ذَابَتْ فِي إعْصَــارِ النَّــايِ،

أَحْرَقُــوهَــا فَوْقَ الأَسْوَارِ،


مَـــوْلاَيَ !

كَيْفَ يَــمْشِي مَنْ ضَــاعَ

قَــلْبُهُ تَحْتَ رُكَــامِ الصَّدِيدِ؟


قَــالَ للرِّيحِ:

لِمَ سَـــارَعْتِ بِتَــرْحِيلِ الرَّمَــادِ؟

جَمِّعِي عِطْرَ الرُّفَـــاتِ

فِي أَكْــمَــامِ البَــرْزَخِ الكَــوْنِيّ

فَـــهْيَ – والحَقِّ - مِــدَادِي

وَخَــلاَيَــا مِرْآتِي؛


مَوْلاَيَ !

وَطَـــنِي سَــرْجٌ لأَضْغَاثِ الفُــجَّــارِ

تَـــارَةً فِي زِيِّ جَـــلاَّدٍ

وطَــوْرًا فِي أَقْلاَسِ سِمْسَــارِ؛


قَــالَ لِلرُّمْحِ:

كُــنْ عُــنْقُــودًا أوْ مِصْبَاحًــا

واصْعَقْ جِسْرَ الجَـــرَادِ

بِرَشَـــاشِ الزَّوْرَقِ الدُّرِّيّ

يَــنْقَــلِبْ سِرْبًــا مِنَ الفَــرَاشِ،

زُجَّ بِاليَــمِّ وَأُسْطُــولِ الخُيُــولِ

فِي شَبَــقِ السَّلاَسِلِ

يَـــنْهَــمِرْ خَمْرًا أوْ تُفَّـــاحًــا،

وانْثُـــرْ ...

مَــوْلاَيْ !

نَضُبَتْ مِنْكَ العِبَـــارَةُ

فاسْتَــرِحْ،

حَسْبِي مِنْكَ الإشَــارَةُ ...





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كمال التاغوتي

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