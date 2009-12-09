أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صباح ابراهيم - يسوع المسيح شخصية لا مثيل لها بالتاريخ


اخر الافلام











المزيد.....

يسوع المسيح شخصية لا مثيل لها بالتاريخ


صباح ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 16:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


منذ اكثر من عشرين قرنا مضت ، ولد طفل بمعجزة على خلاف قوانين الحياة الطبيعة ، لم يكن له اب بالجسد ، لكن كان الله اباه بالروح .
عاش في فقر وعوز وهو الغني الكريم ، هرب مع امه من بلاده الى مصر خوفا من بطش ملك كان يرتعب منه . عاش طفلا طريدا وهو بالقماط ، في صباه كان يعمل نجارا في دكان والده بالتبني . لم يمتلك نفوذا ، كان اهله عائلة بسيطة مغمورة من فقراء مدينة الناصرة بفلسطين ، لم يتلق تعليما في المدارس ، غير انه كان يناقش و يجادل الحكماء والعلماء وهو صبي صغير. ادهش الحكماء بحكمته .
في شبابه سيطر على الطبيعة و تحكم بالريح و هدأ امواج البحر بكلمة منه . سار على امواج بحيرة طبريا وكأنها ارض معبدة تحت قدميه ، شفى جماهير المرضى بدون دواء ، احيا الموتى بكلمته لم يتقاض اجر خدمته للناس ، لم يحمل نقودا في جيوبه طول حياته ، لم يؤلف كتابا وهو احكم الحكماء ، بينما قصة حياته و تعاليمه نشرت بكل لغات العالم و كتابه (الانجيل) مازال اكثر الكتب انتشار في العالم . لم يكتب ترنيمة واحدة ، والف العالم عليه ملايين الترانيم التي تمجده . لم يلق محاضرة في مدرسة او جامعة ، بينما كل طلاب العالم يعرفونه .
لم يؤلف جيشا ولم يحمل سلاحا بحياته ولم يدعو للعنف ، لكن جيوش العالم المتحضر كلها تخضع لسلطانه ، وملائكة السماء تخضع لأرادته . لم يدرس الطب لكنه شفى كل الامراض المستعصية في زمانه .
تغلق المصانع والمتاجر ابوابها يوم الاحد تخليدا لذكرى قيامته ، و ترتاح الناس من اعمالها لتمجد اسمه في الكنائس ويقدموا له الخشوع والاكرام بصلواتهم.
لمعت اسماء كثيرة لعظماء وقادة وملوك في التاريخ ، لكنها انطفأت و نسيت ، اما اسمه فلا زال يشع بريقا وبهاءً في سماء العالم اجمع كنجمة الصبح المنيرة .
مع انه صُلب و مات ودفن لثلاث ايام ، الا انه يحيا في السماء وفي قلوب الملايين من البشر .
لم يستطع هيرودس الملك الطاغية ان يحطمه ، ولم يقدر القبر ان يحبسه بين جدرانه ، لأنه واقف في اعلى قمة مجده بأعلان واضح من الله تحف به الملائكة ويتعبد له القديسون ، وتخافه الشياطين و ترتعب منه الابالسة ، وسيعود في أخر الايام ديانا للعالمين .
انه ملك الملوك ورب الارباب.
لأن اسمه يسوع المسيح .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
صباح ابراهيم

إجمالي القراءات: 1,533,886
المقالات المنشورة: 327
- المسيح في القرآن
- نقاش العلماء بين الخلق و التطور
- نعم الارهاب له دين
- يسبون امريكا ويلهثون لدخولها
- القران كتاب لحل مشاكل محمد الخاصة
- لماذا حرم القرآن لحم الخنزير ؟
- اخطاء القرآن
- معارك الاسلام السياسي في الشرق الاوسط
- الاناجيل المنحولة كانت مصادر معلومات القرآن
- الاسلام الداعشي بشريعة همجية
- سياسة دونالد ترامب المعلنة
- قصة الطوفان العظيم
- الجهاد المسلح في الاسلام وشروط الغزو
- ثقافة الموت وقتل الحياة في التطرف الاسلامي
- آيات وقرآن حسب الطلب
- داعش و نينوى في نبؤة النبي ناحوم
- الحكومة المصرية تحارب الارهابيين و تحمي قادة الارهاب
- قوانين الفيزياء تبرهن على وجود الاله الخالق
- ما معنى يسوع ابن الله
- قادمون يا نينوى

المزيد.....


أخبار عامة
- انفجار في محطة فلامانفيل النووية بشمال فرنسا بدون التسبب بخط ...
- هذه الدول تقدم لك جواز السفر مقابل المال
- إله الرعد الروسي -تور-
- البحرية الروسية تستخلص نتائج عملياتها قبالة سواحل سوريا
- السيسي يبكي بحرقة
- استفتاء تعديل الدستور في تركيا قد يجري في نيسان المقبل
- حقوقيون: -داعش- استخدم مستشفى في الموصل قاعدة للقتال
- اليمن: مستمرون في مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة
- بكين تشيد بتهنئة ترامب للشعب الصيني!
- مقتل القيادي بتنظيم القاعدة أبو هاني المصري في غارة جوية أمر ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صباح ابراهيم - يسوع المسيح شخصية لا مثيل لها بالتاريخ