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عزفٌ بدائيٌّ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 12:55
المحور: الادب والفن
    


عزفٌ بدائيٌّ
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كنغمةِ ديدجيريدو
تسافرُ في اللّيلِ حيرَى
يفيضُ على جانبيْها السّؤالْ
وذاك البدائيُّ يَنفُخُ ... يَنفخُ... يَنفخُ
عيناهُ تخترِقان الظّلامَ
وروحهُ عابرةٌ للحدودِ
تُحلّقُ نسرًا وراء الخيالْ
وتخفُقُ نارٌ...
تُخفّفُ عن سائرِ اللّيلِ وحدَهُ
... بعضَ الوجومْ
وللّيلِ سحرٌ... ولا يَعلمُ السّرَّ إلاّهُ
أو شاعرٌ أَسرجَ القلبَ، شدَّ الشّراعَ
وداعبَ ريشَ الجناحيْنِ منتشيًا
ثمّ في السّمتِ غابْ
وفي اللّيلِ...
لا يُدركُ الدّربَ من لا ضياءَ بعينيْه
... يبقَى الرّحيلُ مُحالْ

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عبد الرزاق الميساوي
2017/02/09





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - عزفٌ بدائيٌّ