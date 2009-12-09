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أشيخ وأنا غض كالزهور


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 12:55
المحور: الادب والفن
    


أشيخ وأنا غض كالزهور
عبد صبري أبو ربيع
بكم تشتريني ؟
أتراك للغير تبيعني
وأنا الذي أحميك
ولا تحميني
وأنا كل يوم متصدع العيون
الحزن لحني
والجلوس على أرصفة التمني
أسأل الأبواب
أي بابٍ تدنيني
فلا الوعود تفرحني
والانتظار يشعل النار بجفوني
بكم تشتريني ؟
حتى تقربني من مائدة الملايين
وأنت المتخم بالصحون
وأنت النائم على
فرش من الحرير
وأنا أكاد أغرق
في ليل من التفكير
بكم تشتريني ؟
بحفنة من ذهب ٍ أم قصدير
وأنت الذي سرقت
اللقمة من بين أسناني
أقلبها ذات الشمال
وذات اليمين
لا من ينقذني
ولا من يغنيني
والجيب فارغ والكارهات تدنيني
أشيخ وأنا غض كالزهور
تمنيت تراب القبور
في وطن من الذهب والبلور
أخاف من أيامي وشهوري
والزمن يجري
جري الماء في الطين
طل أيها الليل
لا أريد نهاري
فقد كرهت السؤال
وقصص التبرير
أشيخ وأنا غض كالزهور
مبارك الصامتون كالأحجار
والأبواب مغلقة بلا عبور
وأنا أشيخ من التفكير
بين عمر تأكله سنيني
وبين الحين والحين
أفر من ألم يكاد يدميني
واهٍ يا وطن الأحرار
من صمت الملاعين ِ





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عبد صبري ابو ربيع

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المقالات المنشورة: 125
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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - أشيخ وأنا غض كالزهور