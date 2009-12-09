

نادية بيروك

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 05:28

المحور: الادب والفن









نفذ الكلام من الكلام



نفذ الكلام من الكلام

لا تقف كالأبله أمامي

لا تحسب أيامك أيامي

فأنت من كوكب ثان

تؤمن بالماضي لاحاضر لك ولا أماني

قابع هنا تبكي أمك بنصف عقل

وتكره أباك الفاني

ميت أنت يا أخي

ميت وعيشتك ضنكى

حياتك متاهات وأحاجي

لاتقل شيئا

نفذ الكلام من الكلام.