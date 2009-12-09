التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ديرلك حلّ ..
|
|
ديرلك حلّ ..
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
نسيوني ..
- مش عارفة ..
- نبيّ جواب ..!
- يا أيها العالم أعرّنا الاهتمام ..!
- تمنيتك ..
- ازدحام ..
- تبّي الحقيقة ..؟
- شن خص الورق ..؟
- فباليّ أنا ..
- متغيرين ..
- 45 ليل في بنغازي ..!
- مكالمة إلي إسطنبول ..!
- لا وقت لأكرر حبّكَ ..!
- رسالة ..!
- أعدك !
- اعتذار ..!
- أنتَ وما تكتبُ ليّ .!
- لقلمي أخوة ثلاث .!
- كان هُنا .!
- سنتفق .!
المزيد.....
- أسئلة على هامش افتتاحية “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب ال ...
- أقصر طريق للوصول لجائزة الأوسكار!
- مهرجان برلين السينمائي يستقطب بقوة عشاق الفن السابع
- -جريمة في رام الله- تهز الأوساط الثقافية
- جاك لانغ: ما يقوم به المغرب مشجع للمؤمنين بقيم الإنسانية
- الشاعر الغنائي الراحل محمد حسن الكرخي
- -الجريمة والعقاب- بتقنية 360
- تركيا تفتتح مركزا ثقافيا بمبنى عثماني بإسرائيل
- جديد سلمان رشدي: رواية ما بعدها رواية -
- أخنوش يجتمع بكبار القيادات الجهوية للتجمع
المزيد.....
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - ديرلك حلّ ..