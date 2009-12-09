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ديرلك حلّ ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 05:28
المحور: الادب والفن
    


ديرلك حلّ
ما أتقولي حبيبك
نا ملّيت ,
يلي ما أتملّ ..

ديرلك حلّ
ونسيني سريبك
أنسى الحب ,
وأنساه الأمل ..

شن مازال فيا
ما ذبل ؟

ديرلك حلّ
يلي النسو عيبك
نصبر كيف ؟
ونا صبري كمل ؟
نا عمري كمل ؟

ديرلك حلّ
ريحني خلاص
بلكي أنعيش
كيفي كي الناس ؟
عطيتك قلب ,
أصلي كالماس ..
خسارة فيك ,
ضيعته بجهل .

ديرلك حلّ
خليني بروحي
نعرف كيف ,
أنلايمهن أجروحي
تربح بس ..
يا سم بعسل .!

ديرلك حل
ما أتقولي حبيبك
نا ملّيت
يلي ما أتملّ .!





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منيرة نصيب

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