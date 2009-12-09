

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 05:28

المحور: الادب والفن









ديرلك حلّ

ما أتقولي حبيبك

نا ملّيت ,

يلي ما أتملّ ..



ديرلك حلّ

ونسيني سريبك

أنسى الحب ,

وأنساه الأمل ..



شن مازال فيا

ما ذبل ؟



ديرلك حلّ

يلي النسو عيبك

نصبر كيف ؟

ونا صبري كمل ؟

نا عمري كمل ؟



ديرلك حلّ

ريحني خلاص

بلكي أنعيش

كيفي كي الناس ؟

عطيتك قلب ,

أصلي كالماس ..

خسارة فيك ,

ضيعته بجهل .



ديرلك حلّ

خليني بروحي

نعرف كيف ,

أنلايمهن أجروحي

تربح بس ..

يا سم بعسل .!



ديرلك حل

ما أتقولي حبيبك

نا ملّيت

يلي ما أتملّ .!