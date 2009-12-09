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بحران و أنا .. و لا حبيبة هنا ..


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08
المحور: الادب والفن
    


صباح طنجة ..
بحران و أنا .. و لا حبيبة هنا ..
فقط موجة أطياف تحوم حولي ..
فنجان قهوة واحد و أنا ..
فنجان قهوة ثان لم يحضر هذا الصباح ..
لازال هناك يعتكف في صوامع التمنع و العناد ..
بعض رذاذ الموج الغاضب امامي يناوشني ..
يناولني ملوحة في شفاهي ..
يذكرني .. أن هنا ألف قبلة يضج بها المكان
ألف عناق ..
و خصر ما عرف السكون ..
عندما أعلنت طنجة رقصتها ..
كما لون البحر ..
فستانها السماوي ، يكاد يفجر ازراره
من صراخ نهدين خلقا بالفطرة
لإثارة الشغب في صدري ..
حلمة واحدة تكفي
كي يهتز لساني بالذكر و الدعاء
انا فتحنا لك حبا عظيما
وزرعنا بين فجاجها نهر لذة وجحيما
فسبحان من جعل غزوات الصباح
مواويل عشق .. أقدس ترنيما ..
صباح طنجة ..
بحران و أنا .. و فنجان قهوة
و قديسة لا تغادرني ..
و كتاب عهود
سطرناه من دمنا
مصحف وفاء
ولاء
حتى ما بعد الفناء ..
**** رضا الموسوي / طنجة / 8 فبراير 2017 ****





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - بحران و أنا .. و لا حبيبة هنا ..