

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08

المحور: الادب والفن









صباح طنجة ..

بحران و أنا .. و لا حبيبة هنا ..

فقط موجة أطياف تحوم حولي ..

فنجان قهوة واحد و أنا ..

فنجان قهوة ثان لم يحضر هذا الصباح ..

لازال هناك يعتكف في صوامع التمنع و العناد ..

بعض رذاذ الموج الغاضب امامي يناوشني ..

يناولني ملوحة في شفاهي ..

يذكرني .. أن هنا ألف قبلة يضج بها المكان

ألف عناق ..

و خصر ما عرف السكون ..

عندما أعلنت طنجة رقصتها ..

كما لون البحر ..

فستانها السماوي ، يكاد يفجر ازراره

من صراخ نهدين خلقا بالفطرة

لإثارة الشغب في صدري ..

حلمة واحدة تكفي

كي يهتز لساني بالذكر و الدعاء

انا فتحنا لك حبا عظيما

وزرعنا بين فجاجها نهر لذة وجحيما

فسبحان من جعل غزوات الصباح

مواويل عشق .. أقدس ترنيما ..

صباح طنجة ..

بحران و أنا .. و فنجان قهوة

و قديسة لا تغادرني ..

و كتاب عهود

سطرناه من دمنا

مصحف وفاء

ولاء

حتى ما بعد الفناء ..

**** رضا الموسوي / طنجة / 8 فبراير 2017 ****