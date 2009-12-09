

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08

المحور: الادب والفن









غديرجديلتك يغطيني

ضميني

تصومعت تبلج قدرك

فراقك مزار درويش زاوية الشلال

لن تجتازي

الخلوة بلا حد تلبستني لعنتك

على الله العوض

5

من قال للسان وظيفة أصلية غير علك الرغيف والحلمات ؟

الشرفة المعظماوية ذاكرة فضلية

من الفضل الى سوق حمادة

مقبرة باب الطلسم بعيدة

همت تخالجني الخشية

نسيئة حاجة اللهفة

تبتلت

اسرابي

تبتلي بك

الجروف لن تمنعني بل تقودني

شفاهك الطينية دولاب الصلصال بطعم الكسوف

الشفق غرفة وجدي أوان ضمك

خضراء العين دواسر صدري

بيت الناقوس

اسمك الذهبي سرقه اللقلق

كوز الخمرالمعتق

استسقيه

تسلقت لعشه

في عبي تتوحمي

لا يهم من يضرب الناقوس