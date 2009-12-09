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* وليمة مُتنقّلة


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد

وليمة متنقلة *
ـــــــــــــــــــ

بعد أن ( وّدّع همنغوَي السّلاح )
أبقى رصاصةً للذكرى
نسي بعد ثلاثين عاما
أين اودعها
و حين كان يكتب
أدرك أنه تأخر عن الوليمة
فترك مكتبَهُ
و توغّل في أدغال روايته الأخيرة
غيرَ أن القلمَ رفعَ فوهتهُ
و أطلقَ عليهِ الرصاصةَ التي
لَم يقُل لها
..
وداعاً !!

ــــــــ
* الرواية الأخيرة لهمنغوَي





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عادل سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - * وليمة مُتنقّلة