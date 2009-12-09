

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08

المحور: الادب والفن









عادل سعيد



وليمة متنقلة *

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بعد أن ( وّدّع همنغوَي السّلاح )

أبقى رصاصةً للذكرى

نسي بعد ثلاثين عاما

أين اودعها

و حين كان يكتب

أدرك أنه تأخر عن الوليمة

فترك مكتبَهُ

و توغّل في أدغال روايته الأخيرة

غيرَ أن القلمَ رفعَ فوهتهُ

و أطلقَ عليهِ الرصاصةَ التي

لَم يقُل لها

..

وداعاً !!



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* الرواية الأخيرة لهمنغوَي