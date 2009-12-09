

المركز المغربي للفكر والإبداع

الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:08

المحور: الادب والفن









مجنونة سيدي أنا بحبك

راهبة متنسكة بمعابد عشقك

أتنفس أبجديتك

أرتوي من نبع قصائدك

وعلى ملامح أنوثتي أنقش حروفك

وأختصر حدودك

أطرق أبواب أحاسيسك

دعني أنسحق في وريدك

فأنا بين يديك

سؤال بلا جواب

وانا بين الشوق والعشق

أغفــــــــــــو

فدعني أثمل بحروف غزلك

دعني أحبك كما أشاء

في كل مساء

أسافر خلف حدود الصمت

أبحث في جيوب الليل

وأعبث بالحنين لأخترق أوصالك

أناجي طيفك الذي استوطنني بعالمك

أنقب عن روحي المبعثرة في ذاتك

أيها المسافر في شراييني

أنت الحياة التي أعشقها

بطهارتها... بعفتها...ببراءتها

أيها الموشوم على انحناءات جسدي

أشعر أنفاسك حين تغازلني

بين سطوري

وتكتبني في قصائدك

حين تمنحني أمل اللقاء

وأنت تداعب طيفي

في نظمك

حينها تثور اللوعة ويتأجج الحنين

فأبحث عن أبجديات وحروف

لأبوح لك بعشقي وهيامي

ولكي أطوي المسافات إليك

وأخترق فؤادك كما فعلت

تقتلني الغيرة

تنهش كياني

من تلك الأشياء التي

تملك حق رؤاك

حق الاقتراب منك

بينما أنا هنا

لا أملك سوى حق

الاشتياق إليك

عندها

أكتب لك

بعد كل فاصلة

نبضة.

بعد كل نقطة

صلة

همسة ورجاء

ضمة وعناق

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* ذة: فتيحـــة نـــور عفـــراء

الربـــاط - المملكة المغربية الشريفة