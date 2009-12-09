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تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5427 - 2017 / 2 / 9 - 01:06
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5

الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 5



1 فاخذ الفلسطينيون تابوت الله و اتوا به من حجر المعونة الى اشدود* 2 و اخذ الفلسطينيون تابوت الله و ادخلوه الى بيت داجون و اقاموه بقرب داجون* 3 و بكر الاشدوديون في الغد و اذا بداجون ساقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب فاخذوا داجون و اقاموه في مكانه* 4 و بكروا صباحا في الغد و اذا بداجون ساقط على وجهه على الارض امام تابوت الرب و راس داجون و يداه مقطوعة على العتبة بقي بدن السمكة فقط* 5 لذلك لا يدوس كهنة داجون و جميع الداخلين الى بيت داجون على عتبة داجون في اشدود الى هذا اليوم* 6 فثقلت يد الرب على الاشدوديين و اخربهم و ضربهم بالبواسير في اشدود و تخومها* 7 و لما راى اهل اشدود الامر كذلك قالوا لا يمكث تابوت اله اسرائيل عندنا لان يده قد قست علينا و على داجون الهنا* 8 فارسلوا و جمعوا جميع اقطاب الفلسطينيين اليهم و قالوا ماذا نصنع بتابوت اله اسرائيل فقالوا لينقل تابوت اله اسرائيل الى جت فنقلوا تابوت اله اسرائيل* 9 و كان بعدما نقلوه ان يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا و ضرب اهل المدينة من الصغير الى الكبير و نفرت لهم البواسير* 10 فارسلوا تابوت الله الى عقرون و كان لما دخل تابوت الله الى عقرون انه صرخ العقرونيون قائلين قد نقلوا الينا تابوت اله اسرائيل لكي يميتونا نحن و شعبنا* 11 و ارسلوا و جمعوا كل اقطاب الفلسطينيين و قالوا ارسلوا تابوت اله اسرائيل فيرجع الى مكانه و لا يميتنا نحن و شعبنا لان اضطراب الموت كان في كل المدينة يد الله كانت ثقيلة جدا هناك* 12 و الناس الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير فصعد صراخ المدينة الى السماء*

تعليق..

بعد أن استولى الفلسطينيون على تابوت عهد الله نقلوه من حجر المعونة الى اشدود ووضعوه في بيت الكاهن الفلسطيني داجون وفي اليوم التالي بكر الاشدودييون الى بيت داجون لرؤية تابوت عهد الرب فوجدوه مقطوع الرأس والذراعين ومرميا على عتبة داره .. ومن ذلك اليوم حرم أهل الاشدود الدخول الى بيت داجون الى يومنا هذا ..فغضب الرب على الاشدودييون فأصبهم بناتوق البواسير فقالوا لن يبقى بيننا تابوت عهد الرب بعد أن قضى على إلهانا داجون ..فنقلوه الى جت فضرب الرب أهلها بالبواسير ..ثم نقل الى عقرون فاحتج أهلها وقالوا أتيم بتابوت الرب ليقضي علينا فقرروا استدعاء أقطاب الفلسطينيين لإعادته الى مكانه السابق في معبد شيلوه


الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الأول ..إصحاح 5

https://www.enjeel.com/bible.php?bk=9&ch=5





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طلعت خيري

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - تابوت الرب أداة الانتقام من الشعوب ..صموئيل الأول. إصحاح 5