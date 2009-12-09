

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:25

المحور: الادب والفن









يا فينوس ومناة

يا عشتار واناهيتا

يا قصص العشق

يا أجمل الروايات

يا حافظ شيراز

يغازل شاخي نبات

يا قيساً تائهاً

في الصحاري

والفلاوات

يا روميو

ينهي حياته

في سبيل فتاة

يا ممو

في حزيرة بوتان

ليلتقي زين الزينات

يا روحا أبدية

يا سيدةً

زينت جميع الديانات

يا كأس الخمر

يا صهباءً

تطلق الروح

لتسبح في الخيالات

أبقى أعشقك

أبقى أهوك

رغم جفاك

إلاّ إنني أنتظر حدوث المعجزات

وإلتفاتتك يا منى الروح

الطريق للعروج الى السموات

لبلوغ العرفان

للتحرر من الذات

أبقى أُسَبِّحُ بأسمكِ

يا من حازت

كل جميل الصفات