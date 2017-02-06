

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:24

المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية









بِسْمِ أللهِ ألرَّحمَنِ ألرَّحيم.. أمَّا بَعدُ، ألخطاب ألأخير لزعيم ألعِرَاق ألخالِد عبدألكريم قاسم.. ألقاه وَهُوَ مُحاصراً وَمُدافعاً في بناية وزارة ألدفاع.. قالَ ألزعيم : " اٌضمنوا لي إذاعة هذا ألخطاب عَلَى ألشعب (ليعلموا إني حيّ أُرزَق وَمُحاصراً في وزارة ألدفاع) وَأنا أضمن لكُم فشل ألمُؤامَرَة (مُؤامرة ألعملاء وَألخوَنة بعثيَّة ميشيل عفلق وَقومجيَّة جمال عبدألناصر).." وَلَكِن للأسف ألشديد لَم يَستطيع مُساعديه مِن إيصال ألخطاب لإذاعته عَلَى الشعب.. إعتقدَ ذلِكَ ألزعيم ألراحل قاسم ؟ لأنَّ ألمتآمرين ألجبناء أوهموا ألشعب بأنَّ عبدألكريم قاسم قد تمَّ قتله.!!

ألخطاب: مِنَ ألزعيم عبدألكريم قاسم إلى أبناء ألشعب ألكرام وَإلى أبناء ألجيش ألمظفر إنَّ أذناب ألإستعمار وَبعض ألخوَنة وَألغادرين وَألمفسدين ألَّذِينَ يُحرّكهُم ألإستعمار لتحطيم جمهوريتنا أخذوا يحاولون بحركاتٍ طائشة للنيلِ مِن جمهوريتنا وَلتقويض كيانها. إنَّ ألجُمهوريَّة ألعِرَاقيَّة ألخالِدَة وَلِيدَة ثورة 14 تمّوز ألخالِدَة لا تقهر وَأنها تسحق ألإستعمار وَتسحق كُلّ عميل خائِن. إنما نحن نعمَل في سبيلِ ألشعب وَفي سبيلِ ألفقراء بصُورةٍ خاصّة، وَتقويَّة كيان ألبلاد فنحن لا نُقهر وَأنَّ اٌلله معنا. أبناء ألجيش ألمظفر.. ألقطعات وَألوحدات وَألكتائب وَألأفراد. أيُّها ألجنود ألغيارى مزقوا ألخوَنة اٌقتلوهم اٌسحقوهم أنهم يتآمرون عَلَى جُمهوريتنا ليُحطّموا مكاسب ثورتنا. هذِهِ ألثورة ألَّتِي حطَّمت ألإستعمار وَاٌنطلقت في طريق ألحُرِّيَّة وَألنصر، وَإنما ألنصر مِن عندِ اٌلله وَأنَّ اٌلله معنا. كونوا أشداء اٌسحقوا ألخوَنة وَألغادرين هاجموهم في كُلِّ منعطفٍ وَفي كُلِّ زاوِيَة أنهم خوَنة أنهم أذناب ألإستعمار. وَاٌلله ينصرنا عَلَى ألغادرين، وَاٌلله ينصرنا عَلَى ألإستعمار وَأذنابه وَأعوانه.

إستمِع إلى ألخطاب وَبصوت ألزعيم عبدألكريم قاسم

https://www.youtube.com/watch?v=w0rnAxJSB4s

حميد ألواسطي

ajshameed@hotmail.com