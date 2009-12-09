

الأخوة العداء ويسوع وملكي صادق !!

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:23

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







من أشهر الشخصيات الكتابية التي حاول الإسلاميون من خلالها نقد المسيحية وشخص يسوع نفسه هو ملكي صادق



وإليكم أولا رأي الأرثوذكس ثم ما قاله الإسلاميون من موقع لهم !!





... ... ...



سؤال: من هو ملكي صادق؟ وما معنى قولنا في المزمور: "أنت هو الكاهن إلى الأبد على طقس ملكى صادق" (مز4:110)؟ ما هو طقس ملكي صادق؟



الإجابة:



← اللغة الإنجليزية: Melchizedek - اللغة العبرية: מַלְכִּי־צֶדֶק - اللغة اليونانية: Μελχισεδέκ - اللغة القبطية: Melxicedek.



أول مرة ذكر فيها اسم ملكي صادق، كانت في استقباله لأبينا إبراهيم عند رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه (سفر التكوين 18:14-20). وفي هذه المقابلة قيل عن ملكي صادق ما يأتي:



1- أنه ملك شاليم (ولعلها أورشليم).



- إنه كاهن الله العليّ، وقد قدم خبزًا وخمرًا.



وقد قيل عن ملكي صادق إنه مشبه بابن الله.



من جهة هذه الأمور التي ذكرناها. وأيضًا يقول عنه الرسول "بلا أب، بلا أم، بلا بداءة أيام له ولا نهاية، بل هو مشبه بابن الله" (عب3:7).



ولا نأخذ هذه الكلمات بحرفيتها، وإلا كان ملكي صادق هو الله.



بل حتى من جهة الحرف، لا نستطيع أن نقول أنه مشبه بابن الله في أنه بلا أم، لأن المسيح كانت له أم هي العذراء، ولا نستطيع أن نقول أنه بلا أب، فالمسيح له أب هو الآب السماوي.



إنما كان بلا أب، بلا أم، بلا نسب في الكهنوت.



أي لم يأخذه عن طريق الوراثة عن أب أو أم أو نسب. وهكذا كان المسيح. ولعل هذا يوافق ما قاله بولس الرسول "وأما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت، فلهم وصية أن يعشروا الشعب بمقتضى الناموس.. ولكن الذي ليس له نسب منهم (أي ملكي صادق) قد عشر إبراهيم" (عب6،5:7).



أي (بلا نسب) هنا معناها بلا نسب من هرون، من سبط الكهنوت.. وتكون عبارة بلا أب بلا أم على نفس القياس.



وقد وضح عبارة (بلا نسب في الكهنوت) على المسيح بقوله "في سبط آخر لم يلازم أحد منه المذبح" (عب13:7).



بالإضافة إلى هذا، فإن الكتاب لم يذكر لنا شيئًا عن نسب ملكي صادق، ولا مَنْ هو أبوه ولا أمه. فكأنه يقول عنه: بلا أب نعرفه، وبلا أم نعرفها. وماذا أيضًا؟



3- إنه بارَك إبراهيم، وأبونا إبراهيم قدم له العشور.



ويقرر معلمنا بولس الرسول أن ملكي صادق أعظم من إبراهيم.



على اعتبار أن الصغير يُبارَك من الكبير (عب7:7). وعلى اعتبار أنه دفع له العشور. وبالتالي يكون كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت هرون، الذي كان في صُلب إبراهيم لما باركه ملكي صادق.



وكهنوت المسيح، و الكهنوت المسيحي، على طقس ملكي صادق.



وذلك من حيث النقط الآتية:



1- إنه كهنوت يقدم خبزا وخمرا، وليس ذبائح حيوانية.



فالذبائح الحيوانية أو الدموية كانت طقس الكهنوت الهاروني، وكانت ترمز إلى ذبيحة المسيح، وقد أبطلها المسيح بذبيحته. وأعطانا الرب إصعاد جسده ودمه من خبز وخمر، حسب تقدمة ملكي صادق.



2- إنه كهنوت ليس عن طريق الوراثة.. فقد كان المسيح من سبط يهوذا، وليس من سبط لاوي الذي منه الكهنوت. فلم يأخذ الكهنوت بالوراثة. وكذلك كل رسل المسيح، وكل كهنة العهد الجديد، لا يأخذون الكهنوت بالوراثة.



3- كهنوت ملكي صادق أعلى درجة من الكهنوت الهروني، وقد شرح معلمنا بولس الرسول هذا الأمر في (رسالة العبرانيين 7).



لا بداءة أيام له، ولا نهاية حياة..



أي أنه دخل التاريخ فجأة، وخرج منه فجأة، دون أن نعرف له بداءة أيام، ولا نهاية حياة.. إنما ظهر في وقت ليؤدي رسالة ما، وليكون رمزًا، دون أن نعرف له تاريخًا ولا نسبًا.



أما المسيح، فمن الناحية الجسدية، معروفة أيامه.



معروف يوم ميلاده، ويوم موته على الصليب، ويوم صعوده إلى السماء. أما من الناحية اللاهوتية، فلا بداءه ولا نهاية.



ولكن ملكيصادق لم يكن يرمز إلى المسيح من الناحية اللاهوتية...



إنما كان كل الذي ذكره الكتاب سواء في (تك14) أو في (مز110) أو في (عب7) كان بنصوص عمله الكهنوتي.



أما الرأي القائل بأن ملكي صادق هو المسيح نفسه، فعليه اعتراضات..



منها قول الرسول "مشبه بابن الله"، "على شبه ملكي صادق"، "على طقس ملكي صادق" (عب17،15،3:7). بينما لو كان هو نفس الشخص، ما كان يقول على شبهه، على طقسه، أو على رتبته.



أما ترجمة الأسماء فلا تدل على أنه نفس الشخص..



ترجمة اسمه بأنه ملك البر، أو وظيفته بأنه ملك السلام، لا يعني أنه المسيح، ربما مجرد رمز.. وترجمة الأسماء من حيث صلتها باسم الله تحوي عجبًا..



فإيليا النبي ترجمة اسمه (إلهي يهوه)، وإليشع (الله خلاص)، وأشعياء (الله يخلص)، وإليهو (سفر أيوب 32) معناه (هو الله)، وصموئيل (اسم الله أو سمع الله)، و ميخائيل (مَنْ مثل الله).



ومن الأسماء الأخرى في الكتاب اليآب (عد9:1) معناها (الله أب)، واليصور (عد5:1) معناها (الله صخرة)، وأليمالك (را2:1) معناها (الله ملك)، وأليشوع (2صم15:5) معناها (الله خلاص).



دون أن يدعي أحد من هؤلاء -من واقع اسمه- إنه أحد الظهورات لله في العهد القديم.



وشخصية ملكي صادق من الشخصيات التي حيرت علماء الكتاب..



وقيلت فيها آراء متعددة، وآراء متناقضة. يكفينا من جهتها رمزها إلى كهنوت المسيح، دون أن ندخل في تفاصيل، يقودنا فيها فهمنا الخاص، بينما لا يؤكدها الكتاب أو يحددها.







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ما هي أهم رموز التجسد في العهد القديم؟ وما هي دلالتها؟



... ملكي صادق: كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم بعد انتصاره على كدر لعومر والملوك الذين معه، فبارك ملكي صادق إبراهيم، وقدم إبراهيم له العشور، فكان ملكي صادق رمزًا للإله المتأنس واهب البركات وقابل العشور، والذي يقدم ذبيحته من الخبز والخمر (تك 14: 17-20) ويعلق بولس الرسول قائلًا عنه انه شبَّه بابن الله المتجسد الذي بلا أب من حيث الجسد، وبلا أم من حيث اللاهوت، أزلي أبدي. "المُترجَم أولًا ملك البر ثم أيضًا ملك ساليم أي ملك السلام. بلا أب بلا أم بلا نسب. لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبَّه بابن الله.." (عب 7: 2، 3).





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الإسلاميون وملكي صادق



من هو ملكي صادق دعوة للبحث والدراسة



بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آهله وأصحابه والتابعين

لقد أستوقفتنى شخصية ملكي صادق اثناء قراءة الكتاب ( المقدس ) حيث أن أقوال النصارى تضاربت حوله فمن هو ملكي صادق ومن يكون وما علاقته بيسوع

تعالوا نبحث سوياً وليكتب كلاً ما ما لديه بهذا الخصوص وسوف أبدأ بالأعداد التى ورد بها ذكر ملكي صادق

و ملكي صادق ملك شاليم اخرج خبزا و خمرا و كان كاهنا لله العلي (تك 14 : 18)

اقسم الرب و لن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق (مز 110 : 4)

كما يقول ايضا في موضع اخر انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق (عب 5 : 6)

مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق (عب 5 : 10)

حيث دخل يسوع كسابق لاجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الابد (عب 6 : 20)

لان ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك و باركه (عب 7 : 1)

لانه كان بعد في صلب ابيه حين استقبله ملكي صادق (عب 7 : 10)

فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذ الشعب اخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن اخر على رتبة ملكي صادق و لا يقال على رتبة هرون (عب 7 : 11)

و ذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملكي صادق يقوم كاهن اخر (عب 7 : 15)

لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق (عب 7 : 17)

لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة و اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب و لن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق (عب 7 : 21)

في الانتظار لنخرج سوياً ببحث علمي يضاف إلى مكتبة منتدانا الحبيب



بسم الله الرحمن الرحيم

جزاكم الله خيرا أستاذنا الحبيب أبـ مريم ـو



وقفت أمام هذه النصوص وخصوصا ( بِلاَ أَبٍ بِلاَ أُمٍّ بِلاَ نَسَبٍ ؛ لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ)



فإذا كان المسيح عليه السلام بلا أب واتخذه النصاري إلها من دون الله سبحانه وتعالي

فلماذا لم يتخذوا ملكي صادق إلها أيضا ويدخل في التركيبة الإلهية العجيبة لهم ويتم التعديل ربوع بدلا من ثالوث وخاصة أن ملكي صادق يتميز بأنه بلا أب ولا أم ولا نسب

( تعالي الله سبحانه وتعالي عما يقول الكافرون علوا كبيرا )







1لأَنَّ مَلْكِي صَادِقَ هَذَا، مَلِكَ سَالِيمَ، كَاهِنَ -للهِ -لْعَلِيِّ، -لَّذِي -سْتَقْبَلَ إِبْرَاهِيمَ رَاجِعاً مِنْ كَسْرَةِ -لْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ،

2الَّذِي قَسَمَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ عُشْراً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. -لْمُتَرْجَمَ أَوَّلاً «مَلِكَ -لْبِرِّ» ثُمَّ أَيْضاً «مَلِكَ سَالِيمَ» أَيْ مَلِكَ -لسَّلاَمِ

3بِلاَ أَبٍ بِلاَ أُمٍّ بِلاَ نَسَبٍ. لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ. بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ -للهِ. هَذَا يَبْقَى كَاهِناً إِلَى -لأَبَدِ. ( العبرانيين 7 :1-3)

ما يفعله اليهود في غزة وفعله النصاري في والبوسنة والعراق وأفغانستان هو التطبيق الحرفي للكتاب الدموي الذي يقدسه اليهود والنصاري



التدمير الشامل

قتل لأطفال



سفر لعدد - 17فَالآنَ -قْتُلُوا كُل ذَكَرٍ مِنَ -لأَطْفَالِ.



تحطيم رؤوس الأطفال وشق بطون الحوامل

سفر هوشع -

. 16تُجَازَى -لسَّامِرَةُ لأَنَّهَا قَدْ تَمَرَّدَتْ عَلَى إِلَهِهَا. بِـ/لسَّيْفِ يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ أَطْفَالُهُمْ وَ-لْحَوَامِلُ تُشَقُّ



.......

أقتلوا للهلاك

سفر حزقيال 6اَلشَّيْخَ وَ-لشَّابَّ وَ-لْعَذْرَاءَ وَ-لطِّفْلَ وَ-لنِّسَاءَ. -قْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. »



......

انجيل لوقا -

27أَمَّا أَعْدَائِي أُولَئِكَ -لَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَ-ذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».



شخصية ملكي صادق غريبة و غير مفهومة



و عندما تضغط على نصراني , يذهب إلى تأويل سيرته على أنه ملاك من الملائكة و قد يكون و قد لا يكون



على العموم هو لو من البشر , فهو يستحق أن يحل محل الأقنوم الثاني لأنه تعجيزي أكثر من المسيح



أما لو كان ملاك , فلا بد له أن يحل محل الأقنوم الثالث , لأن ما ذكر في ملكي صادق لم يذكر في الروح القدس



هذا ليس كافي اخوانى الاحباء

نريد ان نجمع كل شىء حول هذه الشخصية



هذا ما ورد بموقع التفسير التطبيقي للكتاب المقدس عن شخصية ملكي صادق



اقتباس

أتريد سرا عظيماً؟ إن التاريخ مليء بالأسرار، وهي كثيراً ما تتعلق بالناس. ومن أعظم الشخصيات التي تكتنفها الأسرار في الكتاب المقدس، شخصية ملك السلام، ملكي صادق. لقد ظهر يوماً في حياة إبراهيم (الذي كان يُدعى أبرام في ذلك الوقت) ولكن لم يُسمع عنه بعد ذلك. ولكن ما حدث في ذلك اليوم انطبع في ذاكرة التاريخ على مدى العصور، وأصبح موضوع إحدى رسائل العهد الجديد (الرسالة إلى العبرانيين).

هذا اللقاء بين إبراهيم وملكي صادق كان أمراً غريباً جداً. ومع أن الرجلين كانا غريبين وأجنبيين أحدهما عن الآخر، إلا أنهما كانا يشتركان في خاصية هامة، فكلاهما كان يعبد ويخدم الله الواحد الذي خلق السماء والأرض. كانت هذه لحظة نصرة عظيمة لإبراهيم. كان قد هزم جيشاً وحرر عدداً كبيراً من الأسرى، ولو كان في ذهن إبراهيم أدنى شك في صاحب النصرة، فإن ملكي صادق قد أوضح له ذلك بجلاء إذ قال : "تبارك الله العلي الذي دفع أعداءك إلى يديك". فأدرك إبراهيم أن هذا الرجل يعبد نفس الإله الذي يعبده هو.

كان ملكي صادق واحداً من جماعة قليلة من الرجال الأتقياء في العهد القديم الذين اتصلوا باليهود، ولكنهم لم يكونوا هم أنفسهم يهوداً. وهذا يثبت أن شرط اتباع الله لا يرتبط بشعب أو جنس معين بل بالحري هو الطاعة الأمينة لتعاليم الله والاعتراف بعظمته.

هل تسمح لله أن يكلمك من خلال أناس آخرين؟ وهل تقديرك للآخرين، يضع في أولوياته مكانة الله في حياتهم؟ هل تهتم أكثر بالاختلافات الصغيرة بينكم، أو بأوجه التشابه الكبيرة بينكم؟ وهل تعرف الله، إله الكتاب المقدس، بدرجة تدرك معها ما إذا كنت تعبده حقيقة؟ اسمح لملكي صادق وإبراهيم وداود وآخرين في الكتاب المقدس، وفوق الكل للرب يسوع، أن يحدثوك ويوضحوا أمامك هذا الإله العظيم خالق السموات والأرض. فهو يريدك أن تعرف كم يحبك. إنه يريدك أن تعرفه شخصياً.

ننتظر المزيد من المعلومات عن هذه الشخصية المثيرة للجدل.



تقول أحد المواقع المسيحية



ملكي صادق ملك سالم كاهن الله العلي

(سفر التكوين 14: 18 ـ 20)



إن قصة إبراهيم وملكي صادق هي قصة موجزة وغامضة نوعا ما. نالت أهمية لدى المؤمنين من اليهود والمسيحيين، ولكنها ترتبط بعالمنا المتعدد الأديان. يخبرنا سفر التكوين (14) كيف تحالف إبراهيم وحلفاؤه من ملوك جنوب فلسطين ليهزموا الملك كدرلعومر القادم من الشمال. وبعد عودة إبراهيم من المعركة استضافه ملكي صادق وقدم له الخبز والخمر، ودعا له بالبركة ككاهن الله العلي على إبراهيم.



ويبدو أن ملك سالم لم يلعب دورا في الصراع الدائر في المنطقة، ولا يظهر ثانية في قصص الأجداد. وكان موقع اجتماعه مع إبراهيم ليس معروفا بالتحديد. تقع بلدة اسمها سالم على بعد حوالي عشرة كليومترات من مدينة سكيثوبوليس القديمة (بيت شان) ، ولكن المزمورين 76 و 110 يربطان سالم وملكي صادق بصهيون وبالتالي بأُورشليم. إن الاسمين إبراهيم وملكي صادق كلاهما سامي ويعني الأخير «ملك الاستقامة» . وان الخبز والخمر اللذان تم تقديمهما هما من ثمار مجتمع زراعي مستقر، ويتناقضان مع المجتمع الرعوي الذي يمثله مجتمع إبراهيم البدوي. إن التبادلية في القصة تؤكد كلا من النموذجين الاجتماعيين بغض النظر عن الفروق الدينية.



يقبل إبراهيم ضيافة ملكي صادق ويقدم له العشر المناسب في المقابل. يذهب إبراهيم في اللقاء التالي مع ملك سدوم إلى حد أن يتبنى اسم الكاهن ـ الملك لله، "إيلون"، الله العلي (سفر التكوين 14: 19 ـ 20، 22) . إن الاسم الإلهي إيل ، والصفة «العلي» مشتقان من الديانة الكنعانية، ولكن القصة تصف ذلك الإله بإله إبراهيم يهوه (الرب) . وتقبل بركة ملكي صادق بهذا الإله كخالق ومخلص، وتشكل بهذا خيطاً من الوحي يربط قصة آدم بقصة موسى وخروج بني إسرائيل من مصر.



وتشكل الإِشارتان الموجودتان في هذه القصة في سفر المزامير حلقة اتصال بين إبراهيم والملك داود، وهي حلقة مهمة أيضاً في المفهوم اليهودي. وبصورة مشابهة، فان قصة ملكي صادق مهمة للمسيحيين، لان الرموز التي يمثلها الخبز والخمر ومدينة أُورشليم ودور الكاهن مهمة في قصة عيسى المسيح. وهكذا تعتبر قصة ملكي صادق حلقة اتصال هامة بين إبراهيم والمسيح. وتستعمل الرسالة إلى العبرانيين الإشارة التي وردت في المزمور 110 لوصف المسيح بأنه «كاهن على رتبة ملكي صادق» ، ولذلك فهو لا يخضع لمتطلبات الكهنوت اللاوي الذي تم تأسيسه في الشريعة الموسوية. إن قرابين الهيكل اليهودي لا تظهر ضمن كهنوت يسوع، والميثاق الإلهي مفتوح لجميع البشرية. ويمثل الخبز والخمر اللذين يشترك فيهما المسيحيون على مائدة المناولة، تقديم ضيافة الله للجميع ،والاشتراك المتبادل للجميع في جماعة ميثاق الله.



ويجب أن ندرك أن قصة ملكي صادق تحتل أهمية بالنسبة للناس اليوم بغض النظر عن الطريقة التي أدرك فيها اليهود والمسيحيون المعنى فيها. أنها تؤكد أولاً على العلاقات السلمية بين إبراهيم والملوك الكنعانيين . وتَشْمَلُ حكمة وعد الله لإِبراهيم، وهي أن يسبغ البركة على إبراهيم وأحفاده، جميع الذين يقدمون الضيافة لهم (سفر التكوين 12: 1 ـ 3) . وان ملكي صادق هو الأول في المشاركة في هذه البركة المتبادلة.



تؤكد قصة ملكي صادق على الفكرة الكنعانية للألوهية، والدور الذي يقوم به ملك كنعاني ككاهن الله. ونجد مظهرا مشابها في قصة بلعام في سفر العدد والذي يعترف به كنبي الله العلي بالرغم من انه ليس من بني إسرائيل . وتقر مثل هذه القصص وجود وحي لشعب إبراهيم خارج نطاق مجتمعهم. يوجد في الكتاب المقدس اليهودي عدد كبير من هذه القصص للعديد من غير الإِسرائيليين الذين يتلقون الوحي الإلهي، وينفذون إرادة الله مثل هاجر ولوط في سفر التكوين. وان معرفة هذه القصص السلمية له أهمية كبيرة عند قراءة النصوص المقدسة الأخرى، التي تتحدث عن النزاع. وانه من المهم أيضاً أن نسمع صوت الله اليوم من أنحاء غير متوقعة.



يقول احد المواقع المسيحية



مواصفات ملكي صادق :



1. كاهن إلي الأبد .



2. ملك .



3. بلا أب بلا أم بلا نسب .



4. مشبه بابن الله .



5. لا بداية أيام له ولا نهاية .



6. معني اسمه ملك البر .



7. ملك علي أورشليم ( السلام ) .



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كهنوت ملكي صادق





1. بلا نسب .



2. يأخذ عشور من كل الأسباط (إبراهيم ) ع7



3. كامل .



4. قوي ع16 .



5. بقسم ع21.



6. قدم نفسه (ذبيحة ) .



7. اكمل الناموس .



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كهنوت هارون



1. من نسل هارون .



2. ياخذ عشور من بقيه الأسباط .



3. غير كامل .



4. ضعيف .



5. بدون قسم .



6. مائت ( له بداية ونهاية ) .



7. يقدم ذبيحة عن نفسه أولا ثم عن الشعب .



8. صار بحسب الناموس .



بالمقارنة بين أقوال يسوع كما جاءت بالعهد الجديد وبين ما جاء على لسان ملكي صادق سنجد ان أسلوب يسوع لا يخالف أسلوب ملكي صادق .



قال ملكي صادق :

"تبارك الله العلي الذي دفع أعداءك إلى يديك"



قال يسوع : مت 15:3 -

فاجاب وقال لهم وانتم ايضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم



فهل القاريء بما جاء عن يسوع يدرك أنه إله معبود ام يدرك أنه رجل يعبد نفس الإله الذي كان يعبده ابراهيم وداود وموسى عليهم السلام .؟



اقتباس

ومع أن الرجلين كانا غريبين وأجنبيين

هذا الكلام مغزاه ان ملكي صادق من البشر ، فهل هو من البشر ؟

3 بِلاَ أَبٍ بِلاَ أُمٍّ بِلاَ نَسَبٍ. لاَ بَدَاءَةَ أَيَّامٍ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيَاةٍ. بَلْ هُوَ مُشَبَّهٌ بِابْنِ اللهِ. هَذَا يَبْقَى كَاهِناً إِلَى الأَبَدِ. ( العبرانيين 7 )



اقتباس

قصة بلعام في سفر العدد والذي يعترف به كنبي الله العلي بالرغم من انه ليس من بني إسرائيل . وتقر مثل هذه القصص وجود وحي لشعب إبراهيم خارج نطاق مجتمعهم. يوجد في الكتاب المقدس اليهودي عدد كبير من هذه القصص للعديد من غير الإِسرائيليين الذين يتلقون الوحي الإلهي، وينفذون إرادة الله مثل هاجر ولوط في سفر التكوين.

وبعد كل هذا الكلام العجيب نجدهم ينكرون سيدنا اسماعيل عليه السلام علماً بان سلالته كلهم مذكورين بسفر أخبار الأيام الأول مثله مثل ما جاء عن اسحاق



1: 28 ابنا ابراهيم اسحق و اسماعيل

1: 29 هذه مواليدهم بكر اسماعيل نبايوت و قيدار و ادبئيل و مبسام

1: 30 و مشماع و دوما و مسا و حدد و تيما

1: 31 و يطور و نافيش و قدمة هؤلاء هم بنو اسماعيل



جاء عن أحد المواقع المسيحية قول :



اقتباس

1-لقد كان ملكي صادق إنساناً مثلنا، أما المسيح فهو ابن الله الأزلي الواحد مع الآب والروح القدس في اللاهوت، بكل خواصه وصفاته.

هذا الكلام ينقسم إلى شقين :



الأول : ((ملكي صادق إنساناً مثلنا)) ... وللأسف هذا كلام لا يحمل دليل لأن جاء عن ملكي صادق :

3 بِلاَ أَبٍ بِلاَ أُمٍّ بِلاَ نَسَبٍ . ( العبرانيين 7 )



فهل سمعنا من قبل أن مخلوق بلا أب ولا ام ولا نسب يصبح إنسان مثله مثلنا .؟



اقتباس

2-إن ملكي صادق كان، ولا شك، يقدم ذبائح حيوانية ليكفر بها عن نفسه، لأنه كان خاطئاً مثلنا، أما المسيح فقدم نفسه ذبيحة لله كفارة عن خطايانا نحن لأنه له المجد كان كاملاً كل الكمال.

لو رجعنا للمشاركة السابعة نجد ان احدى المواقع المسيحية قالت ام ملكي صادق (6. قدم نفسه (ذبيحة ) )



وقول أنا اليسوع قدم نفسه ذبيحة لله ككفارة ، فعلينا أن نسأل : هل توفرت به شروط الذبيحة وهل مواصفات الفداء أنطبقت على اليسوع كما هو متبع بالعهد القديم والذي قال فيه اليسوع " ما جئت أنقص " ؟



سفر التثنية الأصحاح رقم 17 الفقرة 1 تقول



1 ((لاَ تَذْبَحْ لِلرَّبِّ إِلهِكَ ثَوْرًا أَوْ شَاةً فِيهِ عَيْبٌ ، شَيْءٌ مَّا رَدِيءٌ، لأَنَّ ذلِكَ رِجْسٌ لَدَى الرَّبِّ إِلهِكَ.))



إذاً الذبيح "الفداء" الموجهة لله يجب أن تتحلى بواصفات خاصة مثل :



ليس بها عيب رديء .... أي تكون سليم تماماً من أي إصابة أو مرض



لهذا : لنتصفح الكتاب المقدس ونرى هل توفرت شروط الفداء لليسوع ليحقق الفداء للبشرية ؟.



فإذا كانت الذبيحة التي يتخذها الشخص لله يجب أن تتحلى بمواصفات خاصة ، فما بالك بذبيحة البشرية أجمع ؟



اقتباس

3-لقد بارك ملكي صادق ابراهيم باسم الله العلي، أما المسيح فبارك ابراهيم، وذلك قبل تجسده له المجد[1]، باسمه الشخصي. فقد قال له "بذاتي أقسمت يقول الرب... أباركك مباركة" (تكوين22: 15- 17)

هل يسوع إله العهد القديم ؟ فإن كانت الإجابة بنعم او لا ، فالرد سيكون مًصيبة على المسيحية .



اقتباس

4-إن كهنوت ملكي صادق وملكه زالا بموته، أما كهنوت المسيح وملكه فليس لهما نهاية.

ما جاء به السيد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام انتهى بعد رفعه للسماء.

.



جاء عن موقع اسلام اون لاين قوله :



مرت مدينة القدس بعدة عصور اختلفت خلالها تسميتها، فقد وردت في سجلات الفراعنة تحت اسم "يبوس" ، وهي "أورو سالم" كما كان اسمها عند الكنعانيين وهي "أورشاليم" كما سماها العبرانيون، وهي "بروساليم" عند اليونانيين، وهي "هيروسلما" أو "سموليموس" أو "إيليا" عند الرومان، وهي "القرية" أو "بيت المقدس" أو "بيت المقدس" أو "القدس" كما سماها العرب المسلمون(1).



ومدينة القدس مدينة قديمة يرجع تاريخها لأكثر من ثلاثين قرنًا قبل الميلاد، وتذكر المصادر التاريخية أنها كانت في ابتداء الزمان صحراء خالية من أودية وجبال، وكان أول من اختطها سام بن نوح عليه السلام، حيث يذكره البعض باسم "ملكي صادق" ومعناها بالعبرية "ملك الصدق" إلا أن "ملكي صادق" متأخر في الزمن عن الجيل الأول الذي عاش في هذه البقعة المباركة، في أول الأمر، وكان ذلك قبل أن يفكر "ملكي صادق" في تخطيط مدينته على أي شكل من الأشكال.



إذ إن أول من أقام بها هي بطن من بطون العرب الأوائل التي عاشت في فجر التاريخ في الجزيرة العربية(2).



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(1)خالد محمد غازي: سيرة مدينة القدس (القاهرة: دار الهدى للنشر، الطبعة الأولى 1998) ص 282.



(2)المرجع السابق: ص 283

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يذكر موقع الأنبا تكلا عن الملكي صادق :



قد قيل عن ملكي صادق إنه مشبه بابن الله .



يقول عنه الرسول بولس انه أعظم من ابراهيم على اعتبار ان الصغير يُبارك من الكبير (عب7:7) بذلك يكون كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت هارون ، وملكي صادق هو في مقام ابن الله مثل آدم واليسوع : 7: 3 بلا اب بلا ام بلا نسب لا بداءة ايام له و لا نهاية حياة بل هو مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد

ولكن موقع الأنبا تكلا أعتبر بأنه لا يجوز أخذ كلمات بولي حرفياً وإلا لكان ملكي صادق هو الله !!!!!



لأن ليس كل من بلا ام هو ابن الله لأن المسيح كانت له ام وهي العذراء ، وليس كل من بلا أب هو ابن الله ، فالمسيح له أب هو الآب السماوي



إنما قول الرسول بولس أنه بلا أب وبلا ام وبلا نسب في الكهنوت



فقول (بلا اب بلا ام) أي بلا اب نعرفه وبلا ام نعرفها .

وقوله (بلا نسب) أي بلا نسب من هارون من سبط الكهنوت

وقول : بلا بداءة ايام له ، ولا نهاية حياة .. أي أنه دخل التاريخ فجأة وخرج منه فجأة دون معرفة بداءة أيام ولا نهاية حياة .. إنما ظهر في وقت ليؤدي رسالة ما ، وليكون رمزاً ، دون أن نعرف له تاريخاً ولا نسباً .



التعليق : طالما انكم لا تعرفون له تاريخاً او نسباً فمن أين أتيتم بأنه ليس من نسب هارون وان له ام وله اب ؟ فإن كان له ام وله اب فمن هم ؟ إذن هو ابن الله مثل آدم عليه السلام فهو كان بلا اب وبلا أم ، فمن الأفضل يسوع الذي له ام واب سماوي ام آدم الذي ليس له أب وليس له أم ؟ .



شخصية ملكي صادق من الشخصيات التي حيرت علماء الكتاب المقدس .



يقول موقع مسيحي آخر :



ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك" (ع20). أي احذر من أن تفكر أنك بقوتك ومهارتك أو برجالك وعبيدك قد حققت الانتصار، الله هو الذي أسلمهم في يدك. وأبرام إذ أدرك أن الفضل كله للرب، قد أعطى عُشراً من كل شيء لملكي صادق الذي يمثل الله ، اعترافاً بنعمة الرب عليه.







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يقول منيس عبد النور



قال المعترض: »جاء في عبرانيين 7:3 عن ملكي صادق أنه »بلا أب، بلا أم، بلا نسب. لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة« . فإذا كانت ولادة المسيح من عذراء دليلاً على أنه الله أو ابن الله، يكون ملكي صادق أحقّ من المسيح بالألوهية!«.



وللرد نقول: وُصف ملكي صادق بهذا الوصف ليس من جهة ذاته، بل من جهة عمله الكهنوتي، لأنه لم يتسلَّم هذا العمل عن أب أو أم أو نتيجة نسب، أو لمدة محدودة من الزمن يجب عليه الابتداء بها عند أولها أو الاعتزال عنه عند نهايتها، كما كانت الحال مع بني هارون، الذين كانوا يتوارثون خدمتهم الكهنوتية عن آبائهم في سن خاصة، ويعتزلونها في سن خاصة أيضاً (العدد 8:24 و25). بل أن ملكي صادق تسلَّم كهنوته من الله مباشرة، وظل يمارسه حتى نهاية حياته على الأرض. ثم إننا لا نقول إن المسيح هو ابن الله لأنه وُلد من عذراء، بل نقول: لأنه في ذاته هو ابن الله، اختار أن يُولد من عذراء. وهو »ابن الله« قبل ولادته من العذراء، لأنه هو الذي يعلن اللاهوت.



يذكر موقع لاهوتيات المسيحي قوله:



ظهور مفاجئ!



لقد ظهر ملكي صادق فجأةً في العهد القديم. فلا يحدثنا الكتاب المقدس مثل عن أمه وأبيه أو عن نسبه أو قصة ولادته. فكأنه جاء بلا أب ولا أم، أو كأنه كان موجوداً على الدوام. وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يعني أنه لم يأت من أب أو أم، وإل لكان مشبهاً بآدم. لكن الكاتب بقصد أن الوحي أغفل عمداً ذكر أبيه وأمه ، والوحي تعمد أن يغفل ذكر موته كما أغفل ذكر ولادته، ليبدو وكأنه بلا بداية ولا نهاية ، فظهر فجأةً ملكاً ورئيس كهنة.



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ويقول مؤرخ الكنيسة يوسبيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة يقول أن ملكي صادق لم يطن من نسل هارون ولا من أي نسل آخر بل هو من الله ذاته أتي الي الوجود قبل نجمة الصباح ( الكتاب الأول صفحة 124 )





يذكر موقع لاهوتيات المسيحي قوله:



ظهور مفاجئ!



لقد ظهر ملكي صادق فجأةً في العهد القديم. فلا يحدثنا الكتاب المقدس مثل عن أمه وأبيه أو عن نسبه أو قصة ولادته. فكأنه جاء بلا أب ولا أم، أو كأنه كان موجوداً على الدوام. وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يعني أنه لم يأت من أب أو أم، وإل لكان مشبهاً بآدم. لكن الكاتب بقصد أن الوحي أغفل عمداً ذكر أبيه وأمه ، والوحي تعمد أن يغفل ذكر موته كما أغفل ذكر ولادته، ليبدو وكأنه بلا بداية ولا نهاية ، فظهر فجأةً ملكاً ورئيس كهنة.



---------------------------



ويقول مؤرخ الكنيسة يوسبيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة يقول أن ملكي صادق لم يطن من نسل هارون ولا من أي نسل آخر بل هو من الله ذاته أتي الي الوجود قبل نجمة الصباح ( الكتاب الأول صفحة 124 )



يذكر موقع لاهوتيات المسيحي قوله:



ظهور مفاجئ!



لقد ظهر ملكي صادق فجأةً في العهد القديم. فلا يحدثنا الكتاب المقدس مثل عن أمه وأبيه أو عن نسبه أو قصة ولادته. فكأنه جاء بلا أب ولا أم، أو كأنه كان موجوداً على الدوام. وبطبيعة الحال، فإن هذا لا يعني أنه لم يأت من أب أو أم، وإل لكان مشبهاً بآدم. لكن الكاتب بقصد أن الوحي أغفل عمداً ذكر أبيه وأمه ، والوحي تعمد أن يغفل ذكر موته كما أغفل ذكر ولادته، ليبدو وكأنه بلا بداية ولا نهاية ، فظهر فجأةً ملكاً ورئيس كهنة.



---------------------------



ويقول مؤرخ الكنيسة يوسبيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة يقول أن ملكي صادق لم يطن من نسل هارون ولا من أي نسل آخر بل هو من الله ذاته أتي الي الوجود قبل نجمة الصباح ( الكتاب الأول صفحة 124 )





ويبقى الجدال قائماً حول هذه الشخصية الغريبة



النقاش الأخير المكرر يعطينا ما نود معرفته !!!













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المصادر والروابط :



كتاب حتمية التجسد الإلهي



كتاب قاموس الكتاب المقدس



كتاب سنوات مع أسئلة الناس - أسئلة خاصة بالكتاب المقدس - قداسة البابا شنوده الثالث



http://st-takla.org/P-1_.html



http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-021-Sts-Church-Sidi-Beshr/002-Hatmeyat-Al-Tagasod-Al-Ilahy/Inevitability-of-the-Incarnation__48-Prophecies-4.html



http://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/037-More-about-Melchizedek.html



http://www.ebnmaryam.com/vb/t10150.html





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