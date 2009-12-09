

احمد القاضي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 22:22

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لتغنموا بنات الأصفر

الحلقة الأولى





[العفاف، على ما أظن، نوع من الإتساق،

وإمتلاك أعنة الرغائب واللذات]

إفلاطون...(الجمهورية)













يشكل الإغواء الجنسي، العمود الفقري للإسلام...فقد إستخدمه محمد مع بدايات دعوته، في سور مكية عديدة منها: (الواقعة) و (النبأ) و(الدخان) و(الطور) و(الصافات) حيث وصف الحور العين والغلمان المخلدين، توصيفآ حسيآ مشحونآ بالإغراء والشبق ......فهن "كواعب اترابا" أيّ ناهدات، بارزات الأثداء، ومستويات في الشباب او مماثلات في السن...وهن "كأمثال اللؤلؤ المكنون" أيّ بيضاوات بياضآ صافيآ...وهن قاصرات الطرف أيّ لا يلتفتن إلا لمن سيكون من نصيبهن...وهن لم يطمثهن قبلهم إنس ولا جان، أيّ عذراوات تمامآ لم يعبث بفروجهن أحد...وهن مقصورات في الخيام، أيّ لا يبرحن خيامهن، لأنه لا شغل لديهن غير الجنس....والمثليون يغويهم محمد بــ(الغلمان المخلدين)أو (الولدان المخلدين)...وهم أيضآ كالحور العين في المغريات وبضاضة الجسد فهم: (كأنهم لؤلؤ مكنون) أي من شدة البياض وصفائه...ويبدون وهم ينتشرون ويطوفون في الجنة لتقديم الخدمات، كــ(اللؤلؤ المنثور) أيّ أنهم بجمالهم يملأون فضاء الجنة جمالآ ورونقآ وبهاء....هذه الصور الجنسية الشبقية الإباحية ، قدمها محمد لعشيرته الأقربين وهي قريش (وانذر عشيرتك الأقربين."سورة الشعراء") دون أدنى حياء او إحترام، وفيهم أعمامه وعماته...ولكن كل هذه الصور الخلاعية، عجزت عن إغراء أيّ من عشيرته المكية، التي رفضت دعوته، وشخّصت علته بالجنون.



شدة الشهوة الجنسية



لم يكن جنونآ بالمعنى الحرفي المتعارف عليه...كان شيئآ قريبآ منه، فقد كان الرجل تحت سيطرة ما يعرف في علم النفس بــ[السلوك الجنسي القهري] Compulsive sexual behavior ... وله تسميات ومصطلحات أخرى مثل: Super sexuality وتعني [شدة الشهوة الجنسية].. ومن تسمياته الأخرى كذلك: {الإدمان الجنسي} و[العلاقات الجنسية المفرطة] ....وحسب دراسات "علم الأعصاب"، فإن {مرض الصرع} هو أحد مسببات (شدة الشهوة الجنسية) أو{السلوك الجنسي القهري}...وهناك مسببات أخرى، إلى جانب الصرع ....والواقع تحت سيطرة هذا المرض بسلوكه القهري، لا يترك وسيلة لإشباع هوسه الجنسي، كالإفراط في ممارسة الجنس مع شريكته والإرتباط بشريكات اخريات، واللجوء إلى الإستمناء، وممارسة الجنس حتى مع الدواب.....وأكثر من ذلك، فإن الصور والرموز الجنسية، تعشعش وتهيمن على مخيلته تمامآ، ليصبح الجنس محور حياته...والمعروف تاريخيآ أن محمدآ كان مصابآ بالصرع، الذي افضى إلى وقوعه ضحية (شدة الشهوة الجنسية) وإمتلاك جيش من النساء، ليفرط في العلاقات الجنسية، حتى أنه إعترف بذلك في حيث أخرجه الترمذي::[ حبب إلي من الدنيا النساء والطيب]....و قال أيضآ في حديث مرفوع رواه عبد الله بن عمر:{أعطيت قوة أربعين في البطش والجماع}



حياة منضبطة



وتلك الصور والرموز الجنسية، التي كانت تتسلط على مخليته، نتيجة الشهوة الجنسية المفرطة،التي هي بدورها نتاج مرض الصرع، هي المسؤولةعن إبتداعه دون حياء لمشاهد الحور والعين والغلمان الإباحية في السور المكية لإغواء عشيرته الأقربين وهي قريش، لينجذبوا لدعوته....فالمريض بالسلوك الجنسي القهري لا يستحي من ممارساته، فما بالكم عندما يلبسها ثوب القداسة ...وفي ما عدا تلك الآيات الإباحية ، التي عكست إدمان محمد للجنس، فإن حياته الأسرية في مكة كانت منضبطة إنضباطآ صارمآ لا ينسجم وطبيعة مرضه المتمثل في هوسه بالجنس، الذي وجد الإشباع، حتى الثمالة في ما بعد بيثرب في سياق حياة إباحية منفلتة....ويعود ذلك الإنضباط إلى فقره وضعفه ورقة حاله، إذ كان يعيش تحت كفالة وقوامة زوجته الثرية خديجة، التي إنتشلته من مراعي الأغنام وإستخدمته في تجارتها ثم تزوجته...وليست ثمة معلومة حول مدى وكيفية تجاوبها مع إدمانه الجنسي، فقد كانت إمرأة غامضة، وليست هناك مرويات تنسب إليها، مثل تلك المرويات الوفيرة، التي وفرتها السيدة عائشة، التي لم تتوان عن مصادمة محمد في حياته وكشفت نقائصه بعد مماته.



في صورة دحية



وليس من المصادفة أن رؤية محمد للوحي جبريل (وهو ليس سوى هلوسة بصرية ناجمة عن الصرع) كانت تتسم بمحمولات ايروسية لا لبس فيها [إيروس هو إله الحب والرغبة الجنسية في الميثلوجيا الإغريقية].......ذكر البخاري أن جبريل كان ينزل على محمد، وهو في فراش عائشة...فعندما ذهبت زوجته أم سلمة اليه، لتحتج بإسم بقية نسائه، على عدم عدله بينهن وبين عائشة، قال لها:{ يَا أُمَّ سَلَمَةَ لاَ تُؤْذِينِى فِى عَائِشَةَ فَإِنَّهُ مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ الْوَحْىُ وَأَنَا فِى لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَهَا}.......وليس هذا كل شئ، فمن بواعث الدهشة، أن النسائي وإبن حجر والطبراني يتفقون، على أن جبريل كان يظهر لمحمد بصورة الصحابي الشاب دحية الكلبي...فمن هو دحية الكلبي؟ ...يتفق المحدثون، الذين اشرنا اليهم آنفآ، إنه كان أجمل شاب في المدينة كلها، حتى أن إبن قتيبة روى حديثآ منسوبآ إلى إبن عباس يقول:[ كان دحية إذا قدم ، لم تبق معصر إلا خرجت تنظر إليه]...والمعصر هي المرأة التي أوشكت على الحيض، والمعنى أنه إذا قدم دحية خرجت كل النساء للنظر اليه وحتى المرأة التى بدأت تشعر بأعراض الحيض.....وكان دحية الكلبي مقرّبآ إلى محمد...وكلما سافر إلى الشام كان يحضر له شيئآ من أطاييب تلك البلاد...ففي حديث معنعن يقول دحية:{ قدمت من الشام ، فأهديت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فاكهة يابسة من فستق ، ولوز ، وكعك.}...وفي حديث آخر يقول:[ أهديت لرسول الله جبة صوف وخفين . فلبسهما حتى تخرقا]...ولكن مكرمته الكبرى تجاه محمد، هو أنه تنازل له عن جميلة الجميلات صفية سبية بني قريظة، الذين هلكوا في المجزرةالمحمدية ....فقد وقعت في سهم دحية الكلبي، الذي اهداها له عنما عرف أنه يريدها لنفسه، لما رمى بردته عليها....وأكثر من ذلك، كلفه محمد بنقل رسالته إلى هرقل عظيم الروم....فنحن هنا أمام حالة ايروسية واضحة، فجبريل لا يأتي في صورة بلال او عمّار بن ياسر، بل يأتي تحديدآ في صورة أجمل شاب في المدينة.



نواصل في الحلقة التالية



أحمد القاضي