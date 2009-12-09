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رزكار نوري شاويس
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 17:57
المحور: المجتمع المدني
    


* أغلب رجالات السياسة في بيئات العالم المتخلفة ، ينظرون الى المشكلات و الآزمات الكثيرة التي تعصف بمجتمعاتهم ، من خارج دائرة معاناة المواطن تحت و طأة تأثيراتها و مضاعفاتها القاسية ، لذا لايملكون حلولا جذرية لها ، و جل تفاعلهم معها هو استثمارها في منافساتهم السياسية لتحقيق مكاسب شخصية ..

* المعادلة الصعبة التي لايتمكن ساسة هذا الزمن من حلها هي :
( أيهما أكثر ، عيوبه ومساوئه أو محاسنه ومزاياه الطيبة )
الحل و القرار هنا بيد الشعب الذي لا يتمكن من الأدلاء برأيه بصراحة مالم تتوفر له ديمقراطية حقيقية وحريات يحميها القانون ..

* القضايا و الأهداف هي التي تعجن نوعية و طباع القادة والزعماء .

* كثيرون هم رجالات السياسة في العالم الثالث لا يملكون غير التنظيرات المستهلكة .. افكار و اجتهادات انقضت صلاحيتها مر عليها الزمان وصارت لاتملك قوة لتحريك فعل يعالج أية أزمة من الأزمات ؛ بل هي تتسبب على الأغلب في إثارة حالات سجال عقيمة تعقد الأمور أكثر ..

* في زمن انهيار القيم و رخص المباديء وتعاظم الشهوات للسلطة والنفوذ و ما فيها من نعم و ملذات .. في زمن ترهل الوعي وتفشي طاعون الأنانية وعبادة الذات و رواج اسواق السياسة السوداء ؛ لا تزال اهداف تحقيق العدالة و سعادة المحرومين بعيدة جدا ، و الهم الأكبر هوالبحث عن من يملكون العزم والأرادة على المضي في الدرب بعناد مبدئي الى النهاية ..
هي حقا مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة ..

* عبر كل مسارات ومحطات الحياة فإنّ أهم ما يجب أن يفكر فيه المرء ، هو أن يموت موتا لائقا به كانسان ..





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رزكار نوري شاويس

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - رزكار نوري شاويس - هوامش اضافية ..