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اللآلئ والكرستالات على كتف الأحزان


فضيلة مرتضى
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 15:02
المحور: الادب والفن
    


اللآلئ والكرستالات على كتف الأحزان
فضيلة مرتضی
مات من أحبني ولن يعود
كان قلبي يرتوي حين يضمني
وحين أضمه قلبه يرتوي
كم قال لي:
ماأسعدني يادرة عمري
حين أزور منابع الضوء في عينيك
أغتني
وكلما أحببتك, أحسني غني
وبعد كل عناق أمسك السماء
والنجوم تبتسم فوق مبسمي
فأذوق حلاوة العمر بنهم
الحب عندك ,لون آخر
طعمه الشهد في فمي
حضنه ,حضن أمي
صدرك أعماق الوجود فيه أحتمي
أسدل ستائر الأحزان على فمك وفمي
حين فيض حبك بك يجمعني
×
مات من نشرالحب بالبشاشة في عالمي
والوقوف على الأرض الصلب علمني
هناك من تحبه ويحبك
في ظلال فردوس الحب ,تغتني
نجوم وأقمار في حضنك ترتمي
×
على كتف أحزان الأرض
وخواء السنين وأهوال القدر
ترك اللآلئ والكرستالات في فكري
ودمي
وترك صداه يعمر في روحي
ودك أعمدة بناء معقلي لكي
لاأنحني
مات من أحبني
ومامات فكره في أفقي وعالمي
لارجعة لمن يغادر ملفوفآ بالنسيج الأبيض الى الثرى
ولكن من كان له هالة من نور يتربع بين هالات القمم
التي رحلت ويكون قنديله مشتعلآ وساطعأ على مر الزمن
20/12/2016





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فضيلة مرتضى

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فضيلة مرتضى - اللآلئ والكرستالات على كتف الأحزان