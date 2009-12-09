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يا ماو إحْزَنْ .. مات الهيبه


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 15:01
المحور: كتابات ساخرة
    


يا ماو إحْزَنْ .. مات الهيبه



في 15-6-2016 كتب الدكتور سعد الصالحي على صفحته في الفيسبوك ما يأتي :
[مات احد شيوخ العشائر في بغداد.. فأقاموا له تشييعاً كبيراً .. وسيراً على الاقدام، و كانت اهزوجتهم : (يا ماو إحْزَن..مات الهيبه!!( .
و الماو بلهجة اهل الجنوب هو السلاح الثقيل .
مرّ السفير الصيني بسيارته التي كانت تسير ببطء ، وتناهى الى سمعه كلمة( ماو)..فسأل السائق : من هذا الذي يهتفون باسمه واسم الرئيس؟؟
أجابهُ:-استاد هذا چان ویّه الرفیق ماوتسی تونغ بحرب التحرير الصينية ، يناوِش فِشَگ للرفاق!!
ترجل السفير من سيارته ،وخلع قبعته ،وحمل النعش وارسل برقية الى الحكومة الصينية، والى الرفيق ماوتسي تونغ، معزيّاً بهذا المصاب الكبير!!
ربُعنَه ياهو التحچی ویاه چان مجاهد، ويناوش فشگ لجیفارا ،ومحملك فضل، لازم طول عمرنه نظل نخدم بيهم..ساعة السودة عليكم !!]
واضافةً لما قالهُ الدكتور سعد الصالحي ، يبدو أنّ "جيفاراتنا" هؤلاء ، قد "شَفَطوا" خلال حياتهم "النضالية" و "الجهادية" الكثير من "حساء" الأيديولوجيا "الجيفاري" المركّز .. وأن تركيز هذا الحساء الأيديولوجي- العقائدي كان كثيفاً لدرجةٍ لم تمكنوا معها من توفير القليل من حساء الرزّ والعَدَس لـ "الرفاق" المساكين .
الحمدُ للهِ لأنّنا لا نملِكُ "زعيماً" واحداً
"چان ویه الرفیق ماوتسی تونغ بحرب التحرير الصينية يناوش فشگ للرفاق" .. والحمدُ لهُ والشُكرُ لأنّ الزمن لم يعُد زمن "الجيفاريّينَ".. وإلاّ لكان لنا "جيفارا" واحد على الأقلّ في كلّ زقاق .. و جيفارا في كلّ شارع .. و جيفارا في كلّ بيت .. وجيفارا لكلّ مواطن !!!!! .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - عماد عبد اللطيف سالم - يا ماو إحْزَنْ .. مات الهيبه