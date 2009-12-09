

صالح الشقباوي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 15:01

المحور: القضية الفلسطينية









اليهودي ترامب

د.صالح الشقباوي

دكتوراه فلسفة

جامعة الجزائر 2



ليس مقياسا يهودية الفرد في وجوده ،بل المقياس هو مقدار ايمان اليهودي بالفكر الصهيوني خاصة التدميري منه ، فنحن لا نعادي اليهودي ليهوديته بل نعادي اليهودي لصهيونيته ودوره الوظيفي في تطبيق مشارع الصهيونية التدميرية والتفكيكية والعنصرية .

فاترامب يريد استمرار الدور الامريكي المهيمن والمسيطر على مقدرات العالم المنتج ، انه يسعى لاعادة تسجيل اللحظة الامريكية في تاريخ البشرية من خلال امركة العالم ونشر القيم والفلسفة البرغماتية الامريكية لتشكل قاعدة للانتصار والاعلان عن انتصار الحضارة المسيحية والغرب المسيحي بكل اطيافه الكاثوليكية والبروتستنتسة والارثوذكسية ..فالكثير من الدول العربية للاسف انهت الصراع وقطعت علاقتها بالحاضر وارتدت الى تراث الماضي ..بعد ان ارجعت للوراء لاكثر من خمسون سنة واكثر....

فكلنا يتذكر عام 1492م ...وهو العام الذي طرد فيه اليهود من اسبانيا والذي فيه عادت للظهور المسيحية اليهودية بين اليهود والبعض منهم تحول الى المسيحية وكان منهم عائلة الرئيس ترامب التي سكنت " كالشات"في منطقة بالاتينات الالمانية .. والتي انخرطت في اوروبا بثورة الاصلاح والنهضة التي قادها مارتن لوثر في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية وابواتها واكليرويسها ...واعادالاعتبار من خلال بروتستنتيه المولوده على يديه لليهودية ولليهود كونهم شعب الله المختار وشعب العودة الى ارض الميعاد ...كما انه اعاد العمل في تعاليم العهد القديم في الاهوت المسيحي .. وهذ العام بالمناسبة 1492م هو عام اكتشاف امريكا وهو حدث ساهم في احداث ثورتين دينيتين الاولى دعمت العالم المسيحي البروتستنتي والثورة الثانية اعلت من شأن المسيحية اليهودية , خاصة وان المهاجرون الاوائل الى امريكا حملوا معهم الى العالم الجديد مسيحية برتستنتية متهوده اعتبرت امريكا ارض الميعاد الجديدة ..ونظروا لانفسهم كجزء من شعب الله المختار الجديد الذي حرره الرب من آثام الماضي والغى منافاه وجمعه في الارض الجديدة الارض القديمة ..لذلك عقدوا الاله عقدا يعتمد على تأسيس مجتمع تحكمه القوانين الآلهية ... ل>لك جعلوا من نيويورك مدينة فوق التل ..مدينة تحكم العالم وتتجه اليها كل انظاره.