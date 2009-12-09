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تساؤلات


فارس حميد أمانة
الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 13:17
المحور: الادب والفن
    


تساؤلات

ماذا ..
لو إنّا بعد الموت ..
أفقنا نفتحُ أجداثا ..
نخرجُ منها ..
أشباحا .. تتلو أشباح ؟
ضبابا ..
للأعلى يرقى ..
أرواحا ..
تبحثُ عن جنة عدن ..
عن ذاك الفردوس بقدر الكون ..
وتبحث عن ذاك الوعد الموعود ؟
ماذا ..
لو إنا بعد الموت ..
بحثنا عن جند الرب ..
ذاك الواقف شرقا فوق الطور ؟
لكن .. لا شيء هناك ..
غير الصمت ..
وجليد تصفرُ فيه الريح ..
غير اللاشيء ..
ذاك الممتد ..
في كل الأرجاء ..
نتعثر فيه ..
فنسأل بعضا :
ألهذا كنّا نحيا ؟
لخَواء بعد الموت ؟
لحياة لسنا نحيا فيها ..
ولسنا بالأموات ؟
لحياة تتلاشى فيها همسات الحب ..
وتذوي الشهوات ..
تذوي النشوة .. والأجساد ؟
تصبح فيها تلك الشهقات ..
خيط دخان ؟
لحياة ..
تُختصرُ الدنيا فيها ..
في اللاشيء ..
ويدور الكون .. في اللاجدوى ؟
ماذا لو إنا ..
ما كنا أصلا..
غير خَواء تلعب فيه الريح ؟





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فارس حميد أمانة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فارس حميد أمانة - تساؤلات