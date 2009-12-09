

فارس حميد أمانة

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 13:17

المحور: الادب والفن









تساؤلات



ماذا ..

لو إنّا بعد الموت ..

أفقنا نفتحُ أجداثا ..

نخرجُ منها ..

أشباحا .. تتلو أشباح ؟

ضبابا ..

للأعلى يرقى ..

أرواحا ..

تبحثُ عن جنة عدن ..

عن ذاك الفردوس بقدر الكون ..

وتبحث عن ذاك الوعد الموعود ؟

ماذا ..

لو إنا بعد الموت ..

بحثنا عن جند الرب ..

ذاك الواقف شرقا فوق الطور ؟

لكن .. لا شيء هناك ..

غير الصمت ..

وجليد تصفرُ فيه الريح ..

غير اللاشيء ..

ذاك الممتد ..

في كل الأرجاء ..

نتعثر فيه ..

فنسأل بعضا :

ألهذا كنّا نحيا ؟

لخَواء بعد الموت ؟

لحياة لسنا نحيا فيها ..

ولسنا بالأموات ؟

لحياة تتلاشى فيها همسات الحب ..

وتذوي الشهوات ..

تذوي النشوة .. والأجساد ؟

تصبح فيها تلك الشهقات ..

خيط دخان ؟

لحياة ..

تُختصرُ الدنيا فيها ..

في اللاشيء ..

ويدور الكون .. في اللاجدوى ؟

ماذا لو إنا ..

ما كنا أصلا..

غير خَواء تلعب فيه الريح ؟















