التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جاسم محمد كاظم - ويا مسيح العراق المنتظر ....ويا عبد الكريم قاسم
|
|
ويا مسيح العراق المنتظر ....ويا عبد الكريم قاسم
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
ترامب .... والخطوات القادمة
- حقنا السليب في (دولة علي العادلة ؟)
- محكمي دومة الجندل الجديدة
- الكلمات ... السبعة قصة قصيرة
- حبنا للخلود .... اوجد الرب و أديانة
- لماذا يحقر العراقي الثائر بمنطق السلطة الحاكمة ؟
- العشائرية . الدين .. الوجه الحقيقي البشع للديمقراطية العراقي ...
- وأنصفك التاريخ يا فيدل الكاسترو
- مأساة اسمها- التعصب للامس بموازين اليوم
- لماذا لا يفعلها الحزب الشيوعي اليوم ؟
- الموصل بين الادعاء التركي والحق العراقي
- ما قال ربك ويل للذين سكروا ؟
- ماذا لو حكم الشيوعيون ارض السواد ؟
- وما بنينا دولة الأمام الموعود يا أبا محمد
- الدين .الفقيه والرأسمال
- كيف فهم القطيع العراقي ديمقراطية العم سام
- العراق والكارثة المقبلة
- لوحة من صوفيا .....قصة قصيرة
- ومازلنا نعيش ... العصر البطولي
- لحظة حرية .....قصة قصيرة
المزيد.....
- بالفيديو.. الملك سلمان يشارك في حفل العرضة السعودية ضمن -الج ...
- بعد مناقشته تأسيس مناطق آمنة في سوريا مع الملك سلمان.. ترامب ...
- التحالف العربي يدمر منصة صواريخ باليستية للحوثيين قرب الحدود ...
- عبد الباري عطوان: مثل هؤلاء لن يعتذروا لبوتين
- العلماء يؤكدون ضرر تدخين السجائر الإلكترونية
- اغتيال قائد ميداني بارز قرب دونيتسك شرق أوكرانيا
- صفقة أسلحة للسعودية أمام القضاء البريطاني
- بتقنية 360 °: بعثة إلى الجزء الأقل زيارة على الأرض
- خلف وراءه أكثر من 100 ولد وحفيد.. وفاة أحد أكبر المعمرين في ...
- قراصنة يخطفون بحارة من روسيا وأوكرانيا
المزيد.....
- عن الديموقراطية – كارل بوبر / إبراهيم جابر أبوساق
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 (2) / ثابت حبيب العاني
- ردة 8 شباط الدموية في عام 1963 / ثابت حبيب العاني
- تاريخ البابوية القبطية المبكر-ترجمة عبدالجواد سيد / عبدالجواد سيد
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - جاسم محمد كاظم - ويا مسيح العراق المنتظر ....ويا عبد الكريم قاسم