

امريكا المسيحية تحارب الاسلام ببركات يسوع .

صادق العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5426 - 2017 / 2 / 8 - 09:44

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







امريكا المسيحية تحارب الاسلام ببركات يسوع .

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الحديث عن المسلمين الذين يعيشون في الغرب وبالتحديد في امريكا , في وقت اجمع العالم الغربي المسيحي على ان الاسلام هو الارهاب ! وان المسلم هو ارهابي وان كان مسلما ً بالوراثة ولا يعرف من الاسلام الا اسمه , او انه ملحدا ً ولا يعترف بخالق لهذا الكون ولكنه يبقى محسوب على المسلمين , يعتبر الحديث عن هذا الموضوع هو حديث عجائز بذاكرة مهترئة, فالذين يؤيدون هذه التهمة لا ينطلقون من خلفية معرفية وانما من خلفية دينية !, هو صراع الاديان الابراهيمية ( اليهودية والمسيحية والاسلام ), بدليل ان حربهم على الاسلام تطول الجميع وهو المطلوب بدون استثناء .

ما معنى ان يطبل المسيحي العربي لأي قرار ضد المسلمين وان كان قرارا ً مجحفا ً ؟!.

لا تحتاج الكتاب في هذا الموضوع الى الكثير من المهارات كي يكون مُقنعاً , ولكنه بالضرورة يحتاج الى ان يعيش فترة من الزمن في امريكا على سبيل المثال كي يخرج بقناعة مفادها :

ان الاديان الابراهيمية ( يهودية ومسيحية والاسلام ) هي السبب الرئيسي للاصابة بعقدة حقد وكراهية مزمنة على الاخرين , لهذه العقدة التأثير الاكبر على الاستراتيجيات العالمية التي تعتقد الحكومات الغربية انها تضعها, هذه الحكومات في كل مرة ترجع الى نقطة البداية من حيث تجدد الصراع الديني ( يهودي-مسيحي -اسلامي ) كونها اديان عابرة للحدود ( الزمانية والمكانية ) بتعاطيها من الاخر , ايضا ً كونها ريديكالية الخطاب بحكم فردانية الآله الذي تؤمن به وتسوق له .

حاول الانسان العاقل التخلص من تأثير الاديان الابراهيمية السيئة على معرفته وتطوره , لكن السياسي الغبي يسقط في ذات الهوة بصراعه من الدين , هذه المرة حاولت الاستراتيجية الامريكية التخلص من الاسلام كدين من خلال استغلاله كورقة ضغط على منافسه المعسكر الشرقي الشيوعي , حيث خلق حالة هلامية اسمها الارهاب الاسلامي !, وبالتالي يطالب الجميع بالتعاطي معه وكأنها من البديهيات الانسانية , متناسيا ً ان الفكر الديني ( في الاديان الثلاثة ) هو واحد ولا يختلف البتة .

هذا العصر اسلامي بأمتياز!, كون ربع سكان العالم ( عدد المسلمين ) في صراع مباشر مع امريكا المسيحية , ليس لانهم ارهابيين كما تدعي عليهم بل لان اغلبهم يشعرون بالظلم , مما يخلق ريديكالية اسلامية هي اخطر ما تكون عندما ترتدي ثوب الحداثة الغربي , وكما هو معروف فان العقل الديني يُبرر اي شيئ من اجل نصرته , وهذه الحالة موجودة في الاديان الابراهيمية فقط ,هذا ما تؤكده الحروب الدينية ( اليهودية والمسيحية والاسلام ) التي حصدت ارواح الملايين على مر التاريخ , فمع كل فصل من فصول الصراع الديني نجد تقطيع الاجساد وحرقها والذبح الى اخر قائمة التعذيب التي تُوصل من يقوم بها من اتباع الاديان ابراهيم الى ربهم !.

مرة اخرى ليس غريبا ً بقاء الاديان الابراهيمية تحكم العالم , ولكن الغريب ان ترتدي المسيحية ثوب الديموقراطية الامريكية لكي تحارب الاسلام !, هذه الحالة تؤكد بما لا يقبل الشك ان السياسي اما جاهل بتاريخ الاديان او انه جاهل بمن حوله ممن يريدون توريطه ويجعلوه مهزلة تاريخية , الاحتمالان ينطبقان على الرئيس الامريكي ترامب .

ماذا سيخسر الدين الاسلام ( في او من ) هذا الصراع ؟ .

ماذا فعلت حروب الرب باليهودية ؟.

ماذا فعلت حرب المئة عام المسيحية المسيحية ؟.

لم يخبرنا التاريخ بانقراض دين عن اخره كون دولة معين حاربته , صحيح تحدث بعض المجازر هنا وهناك وهذه لعنة ابراهيم ( مبتكر الاديان الثلاثة ) , ايضا ً قد تقضي مذاهب في دين معين على مذاهب اخرى وتدخل تحت رايتها , بالمقابل اخبرنا التاريخ بسقوط الكثير من السياسين بهاوية اعمالهم المتهورة وخصوصا ً بصراعهم مع الاديان .

هل تحارب امريكا الاسلام ام الارهاب ؟.

هل الارهاب صنيعة اسلامية او امريكية ؟.

الحرفية العالية بصناعة الارهاب الاسلامي من قبل امريكا ابان الحرب السوفيتية الافغانية , جعلت المولود الهجين ( الارهاب ) يحارب بأتجاهين :

1-التصدي للاتحاد السوفياتي بأرواح الاغبياء (حرب مدفوعة الثمن ) !.

2-محاربة هؤلاء الاغبياء فيما بعد ,لان الاسلام العدم رقم 2 على قائمة السياسي الامريكي بعد القضاء على العد الاول وهو الاتحاد السوفيتي والصين العدو الثالث !.

لا يوجد اي مبرر ان يشعر الناس بالتهديد ( الناس بخلفياتهم الاسلامية ) , لا يوجد اي مبرر ان يغلق احدهم حانته كونه من اصوله اسلامية !, راقصة في نادي ليلي قدمت على اجازة لعدة ايام من وصلتها الليلية خوفا ً من معرفة اصولها الاسلامية !, شيوعي قديم اخذ بالتردد على المسجد ليس بقناعة ان الله موجود ولكنه محسوب على الاسلام ولعله يشعر بالامان ! , مبدعون اصحاب مشاريع ادبية وفنية يشغلهم سياسي غبي بتفاهاته لانهم مطالبين بفضحه وفضح مشروعه !.

يجب ان يدرك الجميع انها الحرب ( المسيحية الاسلامية ) التي بدأها جورج بوش الابن عندما صرح عام 2001 بأعلانها الحروب الصليبية المقدسة والتي اعتذر عنها فيما بعد , لقد اعلنها الرئيس الامريكي وقتها في خطاب رسمي, ادعى انه قالها بدون قصد , ولكنه لم يعتذرعن كلمته ( الحروب الصليبية ) كما يجب وبالتالي علينا ان نصدقه وان نجد له العذر المناسب !.

صادق العلي - ديترويت









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