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الموجة


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:56
المحور: الادب والفن
    


(الموجة)
أطوف من حولك في محور
تاريخه أنت وأنت الزمان
أحلم بالنار كما يحلم
ثلجك بالدفء وبالعنفوان
أهبط طيراً آبقاً دجّنيه
في قفص الألف الليالي الحسان
أنجمها أنت على الشاطئين
أم موجة تحلم بالافتتان
اسطورة تعبق أورادها
كالمسك والعنبر بين الجنان
فأنت أنت النار في سقطتي
وانت انت لعنىة المعمدان
صرت على محرابك هائماً
ما بين نهديك ودفء الحنان
فمي على صدرك مستنزفاً
كبريتك الأحمر كالافعوان
يشعل قلبي تارة سمّه
وتارة بالشهد والزعفران
أطوف مخموراً بلا خمرة
كالعبد بين التاج والصولجان
وجنحي الأخضر يلتف من
حولك والعرش نضا فاستكان





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شعوب محمود علي

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