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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - كونوا خيار الأمم



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كونوا خيار الأمم


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:55
المحور: الادب والفن
    


كونوا خيار الأمم

لا لَنْ تعيـشَ الرِّمَـمْ=فـوقَ أعالـي القِـمَـمْ
إلاّ بــأهــلِ الـحـجــا=لا لـنْ يليـقَ الشّمَـمْ
يـا أمَّـةَ المصطـفـى=كونـوا خيـارَ الأُمَــمْ
كونوا علـى دهركُـم=إذا استشاط ، الحِمَمْ
شــدّوا لأوطـانـكـم،=ولا علـيـه، الـهـمَـمْ
إنْ حَـلَّ خَطْـبٌ بِـكُـمْ=فَلَيسَ يُجدي الصَّمَمْ
وحــاذروا سـادتــي=مـن اللحـى والعمَـمْ
سـمـاؤكـم شُـقِّـقَــتْ=مِـن جهلِهـم بالغمَـمْ
أَنْـتُـم أولــو نَـخــوَةٍ=أهْــلٌ لِـصَـدِّ الـغِـمَـمْ
تجتـنـبـونَ الــوَنــى=والإثْـــمَ إلاّ الـلَّـمَــمْ
مــا بــاعَ أوطانَـهـم=إلاّ عـديـمـو الـذّمَــمْ





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - كونوا خيار الأمم