

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:55

المحور: الادب والفن









كونوا خيار الأمم



لا لَنْ تعيـشَ الرِّمَـمْ=فـوقَ أعالـي القِـمَـمْ

إلاّ بــأهــلِ الـحـجــا=لا لـنْ يليـقَ الشّمَـمْ

يـا أمَّـةَ المصطـفـى=كونـوا خيـارَ الأُمَــمْ

كونوا علـى دهركُـم=إذا استشاط ، الحِمَمْ

شــدّوا لأوطـانـكـم،=ولا علـيـه، الـهـمَـمْ

إنْ حَـلَّ خَطْـبٌ بِـكُـمْ=فَلَيسَ يُجدي الصَّمَمْ

وحــاذروا سـادتــي=مـن اللحـى والعمَـمْ

سـمـاؤكـم شُـقِّـقَــتْ=مِـن جهلِهـم بالغمَـمْ

أَنْـتُـم أولــو نَـخــوَةٍ=أهْــلٌ لِـصَـدِّ الـغِـمَـمْ

تجتـنـبـونَ الــوَنــى=والإثْـــمَ إلاّ الـلَّـمَــمْ

مــا بــاعَ أوطانَـهـم=إلاّ عـديـمـو الـذّمَــمْ