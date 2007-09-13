

الحشد الشعبي .. من هم وما أهدافهم؟ (1)

كاظم الحناوي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 23:49

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







الحشد الشعبي .. من هم وما أهدافهم؟ (1)

كاظم الحناوي

حققت القوات الامريكية قبل انسحابها نجاحا كبيرا لجلب السنة للانخراط تحت قوات الصحوة السنية بعد تشتت قيادات القاعدة اثرمقتل أبو مصعب الزرقاوي 07-06- 2006.

خلال مرحلة الصحوة، قاتلت العشائر والمجتمعات المحلية السنية بقيادة عبد الستار أبو ريشة مؤسس تجمع ثوار الأنبار، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها،استطاعت قوات الصحوة رغم اغتيال عبد الستار أبو ريشة في 13-09-2007 من دحر القاعدة، التي ملأت فراغ السلطة السلطة الناجم عن انحسارالحكومة المركزية. وقد عبأ شيوخ العشائر والعديد من علماء الدين المدن والقرى للتخلي عن مساعدة واحتضان مقاتلي القاعدة ، والنأي بأنفسهم عن التنظيم ، والمشاركة مع الحكومة المركزية في العملية السياسية.

تلك الفترة شهدت تحقيق نجاحات عسكرية أدت إلى تهميش تنظيم القاعدة في العراق، كما حققت أيضاً نجاحات في انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 وانتخابات 2010 البرلمانية الوطنية. لتتوج في العام 2010 بفوز ائتلاف العراقية المفضل لدى العرب السنة برئاسة إياد علاوي (شيعي علماني)، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، حيث حصد91 مقعداً، وهزم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الذي حصل على 89 مقعداً.

ولأول مرة منذ سقوط نظام صدام حسين يتصدر مرشح مدعوم من السنة ليصبح رئيساً للوزراء. لكن المشكلة ان الدستور ينص على الكتلة الاكبر تفوز برئاسة الوزراء وليس القائمة الاكبر .هذا دفع العديد من القيادات السنية الى الاعتقاد بالغبن وان ليس هنالك داعي للا نخراط مع حكومة بقيادة التحالف الشيعي الكردي ، حيث اتبعت الزعامات السنية بعد ذلك غالباً، سياسة الانسحاب من العملية السياسية، بعد أن فقدوا الامل بقيادة الحكومة ، واللجوء الى وسائل أخرى غير مشروعة للضغط على الحكومة او اسقاطها وإفشال العملية السياسية.

ففي ابريل/ نيسان 2013 أي قبل عام من إعلان نتائج انتخابات في العراق 19-05-2014 تم الاعلان عن اقامة (الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش وانضم اليها اغلب المقاتلين العراقيين في القاعدة، وهو ما شكل افتراقا علنيا بين القاعدة والتنظيم في العراق وسوريا، حيث طارد التنظيم جميع الكتائب والفصائل المعارضة الاخرى واحكم سيطرته على كل المناطق الممتدة من الحدود السورية العراقية حتى اطراف مدينة حلب شمالي البلاد. ويعود سبب الانفصال عن القاعدة بسبب غياب نجمها أسامة بن لادن وعدم قناعة هذه الجماعات بقيادة مصري للقاعدة حيث يعتبر هؤلاء إن عرب الجزيرة والخليج العربي أقرب الى الدين والعروبة من دول المشرق العربي.

كما تبين ان عدد من الجماعات السنية العراقية كان لديها خطط بديلة حيث فكت الارتباط مع الحكومة المركزية مما أدى إلى فراغ سياسي وأمني، ليسهل سيطرة داعش على أربعة محافظات سنية وأجزاء من محافظات بابل وكركوك. ومن بين هؤلاء الجيش الاسلامي العراقي وهو الجناح العسكري للحزب الاسلامي العراقي الذي يعتبرطارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي السابق أحد قادته والذي أتهم بجرائم إغتيال والتسترعلى مجرمين ليهرب من الاتهامات الى تركيا. وخلايا حزب البعث في العراق والتي كانت تدعم اياد علاوي ، والضباط السابقين في الجيش العراقي الذين أحيلوا على التقاعد.وافراد المنظمات الامنية مثل الامن العامة والمخابرات إضافة الى ان الاغلبية في تلك المناطق لاتؤيد الحكومة المركزية ولاتكترث بمن يقود تلك المناطق.

صدرت فتوى المرجعية الدينية الشيعية في النجف بعد يوم واحد من اصدار هيئة العلماء المسلمين (السنية) بيان في 12-06-2014 اعتبرت فيه تنظيم (داعش) قوات ثورة وتغيير وطالبت المواطنين بالمناطق (المحررة) بحماية الثوار وتوفير الحواضن والرعاية لهم وهو موقف ليس بغريب لان رئيس الهيئة حارث الضاري قال في لقاء مع قناة الجزيرة: (القاعدة منا ونحن منها).

أمام هذا الخطر وإنهيار الجيش العراقي وهبوط المعنويات كانت الدعوة من قبل المرجعية الدينية في النجف الى حشد الشعب للدفاع عن العراق ضد التنظيم الإرهابي عبر فتوى الجهاد الكفائي في 13 -06-2014 .



الفتوى

يتكون الحشد من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى الجهاد الكفائي ومعنى الجهاد الكفائي هو: فرض شرعي حيث تنقسم الفروض الشرعية إلى فروض عينية و أخرى كفائية.

والمقصود بفرض العين هو : ما طلبه الله سبحانه و تعالى من كل فرد مسلم بعينه و أوجبه عليه، ولا يغنى عنه أن يقوم به أحد سواه وذلك مثل الشهادتان الصلاة والصوم والزكاة والحج. المباديء أو الاركان الاساسية للدين الاسلامي.

أما المقصود بفرض الكفاية ، فهو ما طلبه المشرع او المرجع من الأمة بمجموعها بحيث إذا قام به بعض الناس سقط الفرض عن الباقين ، أما إذا لم يقم به أحد مطلقاً أثم الجميع لتقصيرهم فى أداء هذا الواجب (وهذا تعريفه عند السنة والشيعة).

ومن أمثلة فروض الكفاية : البحث العلمى بأنواعه المختلفة ، و الصلاة على الجنازة ، و رد السلام ، و تعلم الصناعات المختلفة ، و القضاء و الشهادة إلى غير ذلك...

ماهو الحشد الشعبي ؟

هو قوات شبه عسكرية أقيمت بدعوى من المؤسسة الدينية الشيعية العراقية ، وهي ليست سابقة في العراق لأنها شبيهة للجيش الشعبي الذي أنشأه نظام البعث كقوات شبه عسكرية تأسست عام 1970 لحماية النظام من انقلاب عسكري، قبل تطهيرالمؤسسة العسكرية ثم خمد الاهتمام به، ليعود في الحرب مع ايران، ثم غير عنوانه الى جيش القدس وقوات النخوة بعد غزو الكويت.

يعتمد الحشد الشعبي ماليا على موردين رئيسيين رئاسة الوزراء والمرجعية الدينية في النجف التي تعتبر اكبر مؤسسة دينية لها اوقاف حول العالم ، ويأتي الدعم المالي من ايران ليس من الحكومة المركزية بل من الاوقاف التابعة للحوزة الدينية في النجف والتي كانت لها استقلال مالي طول فترة نظام حزب البعث في العراق.

وتملك الحوزة اوقاف في العديد من دول العالم يعود ريعها االسنوي للمؤسسة الدينية في النجف. اضافة الى الخمس وهو النسبة السنوية والبالغة 20 بالمائة من فائض المال المتوجب على الشيعة الذين يعتبرون السيدعلي السيستاني مرجعهم.









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