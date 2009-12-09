

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:12

المحور: الادب والفن









عندما كانت الأيّامُ واقفةً .. لا تسير







عندما يمضي بكَ العُمْرُ

ستكتبُ نفسَك.

لا أحدَ سيكتبُ إليك.

ستجلسُ قربَ روحك

و تكتبُ لها

مثل مُمرّضةٍ مُستأجَرَة

للعنايةِ بقلبكَ المُسِنّ.

قلبكَ هذا

الذي وحدهُ يستطيعُ الكتابةَ

عن ذلك الحُبّ.

عندما يمضي بكَ العُمْرُ

اسْحَبْ بطّانيّةَ الأيّام

فوقَ وجهك

و تصفّحْ تلكَ الوجوه

الناتئةِ في الظُلْمَة.

الوجوه التي

ولا وجهَ منها

سيرفعُ عنكَ بطّانيّةَ أيّامك

و يضحكُ في وجهك

ويملأُ سريركَ اليابس برائحة القمح

تماماً كما كان يحدثُ لك

عندما كانت الأيّامٌ واقفةً

لا تسير .