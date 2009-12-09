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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - عندما كانت الأيّامُ واقفةً .. لا تسير



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عندما كانت الأيّامُ واقفةً .. لا تسير


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:12
المحور: الادب والفن
    


عندما كانت الأيّامُ واقفةً .. لا تسير



عندما يمضي بكَ العُمْرُ
ستكتبُ نفسَك.
لا أحدَ سيكتبُ إليك.
ستجلسُ قربَ روحك
و تكتبُ لها
مثل مُمرّضةٍ مُستأجَرَة
للعنايةِ بقلبكَ المُسِنّ.
قلبكَ هذا
الذي وحدهُ يستطيعُ الكتابةَ
عن ذلك الحُبّ.
عندما يمضي بكَ العُمْرُ
اسْحَبْ بطّانيّةَ الأيّام
فوقَ وجهك
و تصفّحْ تلكَ الوجوه
الناتئةِ في الظُلْمَة.
الوجوه التي
ولا وجهَ منها
سيرفعُ عنكَ بطّانيّةَ أيّامك
و يضحكُ في وجهك
ويملأُ سريركَ اليابس برائحة القمح
تماماً كما كان يحدثُ لك
عندما كانت الأيّامٌ واقفةً
لا تسير .





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - عندما كانت الأيّامُ واقفةً .. لا تسير