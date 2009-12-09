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جانَه اشْباط !


ميسون نعيم الرومي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:12
المحور: الادب والفن
    


جـانـَـه اشـْـبـاط !
ميسون نعيم الرومي

مـو بـديـنـَه .. اومـو بـديـنـَـه
ظـَـلـمـَه صارَت وانـولـيـنـَـه
عـَـمـْـدَه ياروحي انـسـبـيـنـَـه!
طـَـفـّـوْ ابـدَمــنـَـه شـَـمعـنـَـه
لـَـمـَّـوْ ابـغـَـفـْـلـَه ولـدْنـَـه
هـتـْـكـَـوْ اونـِثـْـرَوْ لـَحـَـمـْـنـَه
عـَـذبـَـوْ اودفــنـَـوْ العـيـنـَه
بـَغـداد ويـلي انـگـَـص شـَـعـَـرْهـَه
رخصت ! اوتـاهـَـوْ ولـدْهـَه
دومـچ انتِ چـا حـَـزيـنـَه...
مـو بـديـنـَه ..
ياشـبـاط الجاي ليـنـَه..
شـوف شـنهي انـعـِمـَـل بـيـنـَه!
- (فـگـسـَـوْ) العـيـن ... الرعاع
مات بالروح الشـعاع
مـن اجـونـَـه مـعـْـتـنـيـن
صرنـَه نحچي .. بالونـيـن!
وانـت يحبـيـب عـِـراق
تـنـّحـَـب اوتـنـشـد وفـاق
مـو بـديـنـَه ..!
مـن اديـنـه !
ظلمـَه صارت وانـطفـيـنـَه
مـو بـديـنـَه
ياشـبـاط اليـوم جانـَه
-(قصر النهايه) الويـن ودّانـَه..؟
ذاك أسـود يـوم اجـيـت
رَوْضـَـوْ شـَـعـَـبـْـنـَه مـن بـديـت
عـَـلـّـمـونـَه عَ السكـوت
احني راسـَـك .. لـوتـموت
ذلـَّـه زرعـَـوْ بالنـفـوس
ابـدْمـَهـَه تـتحـَـنـَّـه العـروس
اسـباع چـنـَّـه اوما نـهاب
هـَـدّوْ اعـْليـنـَه الـذئـاب
غـِرْگـَـت ابــدَمهـَه الشـباب..
يشهد (المَـلعب والرحاب)-
دَمهم امـْطـَـرَّز عـَـذاب..
عَ المـَبـاني اوعَ التـراب
مـَـدري صدّفـَه .. لوخـيانـَه!
تـَـصفـيه .. مـوت الولانـَه
فـرْصَه جـَـتـْـنـَه .. اوضيـّـعيـنـَـه..
عـَـمـَّـوْ القـادَه عـَـليـنـَه !
مـو بـديـنـَـه !
مـن إديـنـَـه!
عـَـمـْدَه يادنـيـه انـوليـنـَه
مـو بـديـنـَه ..
گـِلـْنـَه نـبـدي مـن جـديـد
عـَـن فـكـرْنـَه .. ما نحـيـد
جـَرح خـَـزَّن جـَرح يـدّي
عـدّي بـيـهـن .. عـدّي عـدّي
حـَرب نـدخل ! حـَرب نطلع
مات آلآف الشـباب
حـُـفـري أمهـم بالتـراب
حصدت اطفـال العـَـذاب..
گـلـْـنـَـه نـخـلص ! ما خلصنـَه..
مـحـْنـَه راحـَت .. جـَـتـْـنـَه محنـَه
صرْنـَه نـرْضه بالقليـل
والشـَـعـَـب نـصـَّـه عـَـليـل
ردَّوْ انـّـوبـَـه عـَـليـنـَه
فـَـصخونـَه اوگـَـطعـونـَه
تـيزاب بي ذوّبـونـَـه
مـَـدري قـِـسـْـمه وانـولينه!
مـَـدري خـِـطـَّـه وانـعمـينـَـه!
والزمـن هالغـِـدَر بـيـنـَه
مدري ويـن اوهالصفينـَه..
من إديـنـَه ؟
موبدينه؟
يـمـَّـه يـمـَّـه .. لـمـْـلـمـيـنـَـه ..
يـمـَّـه يـمـَّـه .. اتطشريـنـَـه ..
يـمـَّـه يـمـَّـه .. اتـفـَرهـديـنه ..
مو بدينه
لملمينه
موبدينه
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بمناسبة مرور 54 عاما على شباط الأسود
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8/ شباط / 2017
ســـــــــــــتوكهولم





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ميسون نعيم الرومي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ميسون نعيم الرومي - جانَه اشْباط !