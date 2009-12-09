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-كابوس رجل ميت- (قصة قصيرة جداً)


مهدي أبو الفضل
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:12
المحور: الادب والفن
    


ذات يوم شتوي ممطر
وأنا خارج أتجول في المدينة
رأيت رجلاً مفخخاً
ذو وجه مُكفهِر
كث اللحية
يعدو نحو تجمع للأطفال
صارخاً (الله أكبر)
احتضنته
وأفقت فزعاً في قبري.





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مهدي أبو الفضل

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مهدي أبو الفضل - -كابوس رجل ميت- (قصة قصيرة جداً)