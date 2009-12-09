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- متى تكون المشاجرات بين الازواج أكثر من اللازم؟


رنين الهندي
الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 17:11
المحور: العلاقات الجنسية والاسرية
    


ترجمة: رنين الهنــدي / صحيفة الهافينغتون بوست
عندما تكون في علاقة، فمن المؤكد سينشب شجار بينك وبين شريك حياتك في مرحلة ما – هذه هي سُنة الحياة. ولكن عندما تجد ان المشاجرات أصبحت أكثر من المعتاد فمن الطبيعي ان تتسأل "متى تكون المشاجرات اكثر من اللازم؟" و "هل فشلنا تماماً؟".
قبل أن تفزع وتعتقد بان العلاقة قد فشلت بسبب انكم قد تشاجرتم مرتين الاسبوع الفائت، كن على علم بأن الاخصائي النفسي جوزيف سيلونا في مانهاتن يقول انه من الطبيعي ان تحصل منازعات وعدم اتفاق مع شريك حياتك. ومع ذلك، يقول ان بعض الازواج يتشاجرون أكثر من غيرهم. واضاف "ليس هناك صيغة معينة صحيحة عندما يتعلق الامر بوتيرة الشجار، وليست هناك طريقة صحيحة واحدة من شأنها أن تصحح مسار الشجار تصلح لجميع الازواج".
في الحقيقة، يقول الاخصائي النفسي رامانال دورفازولا، مؤلف كتاب (هل عليّ البقاء أم الرحيل؟)، من الجيد أن يتشاجروا قليلاً. حيث قال "الشجار يعني أنك مهتم بأمر العلاقة بينكما". "عندما ينتهي الشجار تماماً فأن أحد الزوجين او كلاهما يكون قد راجع نفسه".
في الوقت الذي يتضح فيه من ان الشجار طوال الوقت لا يمثل متعة لأي شخص، فأن المعالج النفسي المرخص في الزواج والعائلة دايفيد كلو، صاحب مركز سكاي لايت الاستشاري في شيكاغو، يقول بأنه من المهم جداً أن تسأل نفسك كيف ستتصالح انت وشريك حياتك؟ بما معناه، هل لديكما القدرة على ايجاد حل للشجار أو لديكما مشاكل عالقة تضعونها على الرف في كل مرة للحفاظ على السلام؟. وأضاف "الازواج القادرين على الدخول في مشاجرات والخروج منها في انسجام ينتهون بما يسمى بمشاجرات انتاجية، الامر الذي يؤدي الى مزيد من الحميمية".
يقول دورفازولا عندما يتعلق الامر بالشجار فأن الجودة هي المفتاح. إذا كان بالامكان ان تتشاجر بطريقة محترمة – عن طريق استخدام عبارات مثل ”انا اشعر بالغضب“ أو ”اشعر وكأن صوتي غير مسموع“ وتجنب الاعتداءات ذات الطابع الشخصي- فانك في مكان جيد. اما اذا ما بدأتم بالاعتداء على أحدكم الاخر شخصياً (كالتنابز بالالقاب، انتقاد جوهر الشخص الذي يقوم به او كيف يبدو) فأن هذا الامر ليس صحياً للعلاقة.
يقول سيلونا ان هناك اشارات أخرى تُبين أن المشاجرة في علاقتكم غير صحية: استعادة أمور حدثت في الماضي (المشاجرات الصحية تُركز على الامور الحالية)، والجدال حول نفس الشيء مراراً وتكراراً بدون حل أو تسوية، والشعور بالاسى حول حقيقة أنكم تتشاجرون طوال الوقت. حيث يوضح "هذا مختلف تماماً عن الشعور بالاسى حول اي قضية تسبب أو تثير الشجار بينكما". "حتى إذا كان لدى أي فرد من الزوجين شعور بالاسى أو عدم الرضا او الخوف أو أي مشاعر سلبية أخرى تتعلق بطبيعة او تردد او شدة الشجار نفسه، فأن هذا الشيء ينبغي معالجته".
يقول كلو إذا ما كنت في علاقة مبكرة وبدء الشجار ينشب فيما بينكما فان هذه ليست علامة جيدة، ولكن هذا لا يعني ان العلاقة قد انتهت، طالما المشاجرات لا تكون عنيفة جسدياً او عاطفياً او نفسياً. ويقول "الازواج الذين يتشاجرون بصورة منصفة وسالمة، حتى لو بدأت هذه الشجارات بصورة مبكرة، فأن لديهم فرصة اكبر من الازواج الذي يتشاجرون بصورة عنيفة".
أذا اكتشفتم أنكم تتشاجرون كثيراً، وهذا الامر يزعجكم، وليست لديكما القدرة على ان تقوموا بهذا الامر بصورة صحيحة، فأن الوقت قد حان لزيارة مختص في العلاقات للمساعدة. ويقول دورفازولا "في الغالب فأن عينين قد تساعدك على رؤية كيفية سير انماط اتصالاتك بصورة خاطئة". وأضاف "عندما أعمل مع زوجين فان الامر يتضح في خمس ثوان".
ولكن أذا ما كنتم تتشاجرون هنا وهناك، وتشعرون من انكم في الغالب تحلون الامور عندما تتشاجرون، فلا تفزعوا. يقول هنا دورفازولا "لا تدعوا المشاجرات تخيفكم"، "فقط انتبهوا الى الجيد منها".





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رنين الهندي

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الصفحة الرئيسية - العلاقات الجنسية والاسرية - رنين الهندي - - متى تكون المشاجرات بين الازواج أكثر من اللازم؟