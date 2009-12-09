

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5425 - 2017 / 2 / 7 - 13:55

المحور: كتابات ساخرة









ضاعت معالم كل شيء في بلادنا وسقطت كل خياراتنا الوطنيه في قعر جب التناحرات القوميه والطائفيه والقبليه وأصبح المشهد الدموي هو الغالب على مايقع عليه البصر .

لاشك إن مانراه اليوم هو نتاج فعل مقصود رتب بعنايه من فاعلين داخليين وخارجيين أسهموا بشكل مباشر وغير مباشر في صناعة سلسله من ألأزمات التي كان نتيجتها مانشهده من ضياع .

مشروع (سنستان) و(كردستان) و(شيعستان) و(ألأستانات) ألأخرى هو من إقتضى ألتمهيد له بغبش الرؤيا وخبط العشواء وتسيد من غُيَبَ عن أولوياتهم كل ماهو وطني إشباعا لأنانيتهم وغلبة الذات على كل ماسواها حتى أصبحت مصالحهم الشخصيه هي الغايه وصار معيار نجاحهم هو مايكسبون من سحت على حساب جوع الملايين .

رأس العراق هو المطلوب , والرهان على من عق من بنيه أن يكونوا هم المنفذون ... وتمهيدا لذلك أُشيعت وكُرسَت وجهات نظر عقيمه حول تاريخ البلد وجغرافيته وسوقت مفاهيم شوهاء لترسيخ الطائفيه بأعتبار إنها علة قديمه في جسد العراق وكل مايحدث ألأن هو ظهورها للعيان بعد أن كانت خفيه ... بابل وسومر والحضر وأكد حضارات أنسانيه لا تجسد وحدة ألأرض , والشعب خليط من أقوام وطوائف ولاحل لمعاضله المزمنه إلا بتفتيته !!! .

لا أحد من مسوقي هذه المفاهيم يريد المرور بحالات ألأنسجام وألأخاء العراقي عبر سنوات طوال حين وحدت أهله الكوارث والحروب وألأوبئه التي فتكت بأبناءه , وعززت هذه الوحده وقفات أهله بوجه الغزاة تارة وبرفض الظلم والطواغيت تارة أخرى , المصاهره والجيره وتبادل المنافع وشراكات العمل والدراسه والخدمه العسكريه كلها أُلغيت لصالح فكرة التشظيه المطلوب العمل على إقناع الناس بأنها الحل ألذي لاحل سواه .

ويستمر (الخبط) وتتواصل ألأرادات الشريره حتى أن قضية كمسألة خور عبد الله تتحول الى موضوع (بصري) بعرف البعض رغم أنه مساس بالعراق كل العراق من خلال المنفذ البحري الوحيد الضامن لتسهيل التبادل التجاري بينه وبين عالمٍ لايستغني بلد فيه عن البلدان ألأخرى , وتثار في البلد قضية (المناطق المتنازع عليها) وتتبناها قيادات المكونات بأعتبارها حقوق قوميه أو جهويه لايمكن التفريط بها ... كل هذا يجري بينما تجد شباب العراق من كل محافظاته وقومياته ودياناته وطوائفه يتوحدون في خطوط المواجهه ضد داعش ألأرهابي ... ولو كان هناك أدنى حد من حضور الضمير الوطني لكانت هذه المعارك سبب رئيسي لأعادة ألوحده واللحمه الوطنيه ولتحولت الى عرس وطني رغم التضحيات , لكن المؤسف أن قادة الشرذمه تند عنهم تصريحات موتوره تحول فرحة النصر الى مسارمقلق من قبيل تصريحات بعض القاده الكورد بعدم ألأنسحاب من مناطق سهل نينوى التي تم تحريرها من قبل البيشمركه , كما أن تصريحات البعض من (السنه) واتهاماتهم للحشد الشعبي بأعتباره جناح مسلح لمكون يستهدف مكون أخر تدل بوضوح على أن هؤلاء قد هانت عليهم ألأرض ومن يسكنها وماتعرض له أهل نينوى وغيرهم من ظلم على أيدي شُذاذ ألأفاق ... ولا يُخفي بعض المهوسين بالطائفيه من (الشيعه) فرحهم الغامر وشماتتهم بما جرى من إستباحة للأرض والأنسان في جزء من البلاد ... ويستمر (الخبط) وليس علينا غير تجرع نواتج (خبطهم) وتحمل كل ذلك ... الطامه الكبرى إن بعضنا ممن يَدعَون اللاطائفيه ينتظر حلول من خلف الحدود , يعلقون آمالهم على ترامب ودولته التي أهدتنا كل هذه الغيلان .